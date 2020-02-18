Юрлова-Перхт: в стрельбе стоя не могу найти себя до конца

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Настраивалась на гонку, понимала, что с моим ходом можно показать результат. Стрельба лёжа получилась, в стрельбе стоя не могу найти себя до конца. Все промахивались, нужно бороться до конца, что бы ни случилось», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Она также объяснила, в чём особенность трассы в Антерсельве.

«Тут не самая трудная трасса, мало подъёмов, но высота действует на организм так, что просто не чувствуешь мышцы. Нужно плавно обработать спуск при стрельбе, но получается какое-то дёрганье, больше нет таких мест», — добавила спортсменка.

По итогам индивидуальной гонки Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок, заняв 13-е место. Она допустила три промаха на четырёх огневых рубежах и проиграла победителю 2 минуты 7,1 секунды.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону.