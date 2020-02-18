Бё о критике Логинова: мы немного перегнули

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою критику в адрес россиянина Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антерсельве.

«Я далёк от мысли оправдывать тех, кто в прошлом был пойман на допинге. Его грустная история позади. Его выступление в спринте было великолепным, и стрельба, и ход. Он заслужил эту победу. Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов, что после возвращения в спорт после дисквалификации, когда они будут побеждать, все будут вспоминать про допинг», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017 году.

Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами.

Ранее Логинов рассказал, что поддержка супруги помогает ему справиться с критикой.