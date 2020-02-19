Против братьев Бё и Фуркада: Логинов сражается за третью медаль ЧМ по биатлону в индивидуальной гонке

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Борислав Головин
На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км. Честь сборной России в ней отстаивают Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Последний раз отечественные спортсмены завоёвывали медали мирового первенства в этом виде программы в 2011 году. Если лидеру национальной команды удастся прервать эту неудачную серию в соперничестве с братьями Бё и Мартеном Фуркадом, то он станет трёхкратным призёром нынешнего турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Против братьев Бё и Фуркада: Логинов сражается за третью медаль ЧМ по биатлону в индивидуальной гонке
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 19 февраля 2020

    Гараничева на финише уже оттеснили на девятое место, Логинова — на десятое. Поршнев ещё должен их опередить. 

  • А у нас Андрей Расторгуевс может вмешаться в борьбу за медали. На трёх рубежах у него всего один промах и пятый результат (+1:25,0). 

  • Латыпов допустил ещё один промах на третьем рубеже. У него их уже четыре. Совсем не сложилась гонка у Эдуарда. 

  • А у Йоханнеса есть промах! Вот это да! И он уже уступает Фуркаду 38 секунд! Это значит, что чемпионом всё же станет Мартен!

  • Поршнев пока стреляет лучше всех из россиян. На четырёх рубежах у него всего два промаха. Десятку замыкает Никита (+3:33,3). 

  • Фуркад уверенно финиширует первым. Ждём захода Йоханнеса на последний рубеж! 

  • Действующий чемпион мира Пайффер слагает полномочия. Сразу четыре промаха у него на последнем рубеже. Всего шесть. 

  • И Фак всё же уступает на финише австрийцу 8,1 секунды. Пока Ландертингер близок к тому, чтобы завоевать медаль! 

  • А Фак за 300 метров до финиша уступает Ланди 5,5 секунды! Это борьба за медаль! 

  • А Тарьей Бё с теми же тремя промахами опередил Евгения больше чем на минуту! Но две осечки на последнем рубеже помешали норвежцу бороться за награды. 

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