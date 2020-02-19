Против братьев Бё и Фуркада: Логинов сражается за третью медаль ЧМ по биатлону в индивидуальной гонке

На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км. Честь сборной России в ней отстаивают Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Последний раз отечественные спортсмены завоёвывали медали мирового первенства в этом виде программы в 2011 году. Если лидеру национальной команды удастся прервать эту неудачную серию в соперничестве с братьями Бё и Мартеном Фуркадом, то он станет трёхкратным призёром нынешнего турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Александр Вильф