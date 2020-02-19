Против братьев Бё и Фуркада: Логинов сражается за третью медаль ЧМ по биатлону в индивидуальной гонке
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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19 февраля 2020
Гараничева на финише уже оттеснили на девятое место, Логинова — на десятое. Поршнев ещё должен их опередить.
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А у нас Андрей Расторгуевс может вмешаться в борьбу за медали. На трёх рубежах у него всего один промах и пятый результат (+1:25,0).
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Латыпов допустил ещё один промах на третьем рубеже. У него их уже четыре. Совсем не сложилась гонка у Эдуарда.
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А у Йоханнеса есть промах! Вот это да! И он уже уступает Фуркаду 38 секунд! Это значит, что чемпионом всё же станет Мартен!
No hesitation on the prone for JT Boe who is running on a faster pace than Fourcade #antholz2020pic.twitter.com/jmkGcQz4YS— IBU World Cup (@IBU_WC) February 19, 2020
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Поршнев пока стреляет лучше всех из россиян. На четырёх рубежах у него всего два промаха. Десятку замыкает Никита (+3:33,3).
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Фуркад уверенно финиширует первым. Ждём захода Йоханнеса на последний рубеж!
19 ⚪ but the last one stayed ⚫ can this still be enough for @martinfkde? #antholz2020pic.twitter.com/8PXyWEeqpq— IBU World Cup (@IBU_WC) February 19, 2020
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Действующий чемпион мира Пайффер слагает полномочия. Сразу четыре промаха у него на последнем рубеже. Всего шесть.
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И Фак всё же уступает на финише австрийцу 8,1 секунды. Пока Ландертингер близок к тому, чтобы завоевать медаль!
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А Фак за 300 метров до финиша уступает Ланди 5,5 секунды! Это борьба за медаль!
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А Тарьей Бё с теми же тремя промахами опередил Евгения больше чем на минуту! Но две осечки на последнем рубеже помешали норвежцу бороться за награды.
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