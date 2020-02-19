Тренер заявил, что Логинов не выступит в сингл-миксте из-за травмы
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- РИА Новости
«Было желание поставить Логинова, но дело в том, что у Александра появилась проблема с коленом. Думаю, что высота даёт знать о себе. Лучше пропустить эту гонку», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».
При этом он отметил, что Логинов должен выступить в мужской эстафете и масс-старте.
«Мы рассчитываем, что Елисеев тоже побежит эстафету», — добавил Хованцев.
В сингл-миксте Россию представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Гонка состоится 20 февраля в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Кристина Резцова может сменить спортивное гражданство, если не выступит на ЧМ.