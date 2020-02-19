Тренер заявил, что Логинов не выступит в сингл-миксте из-за травмы

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Александр Логинов не выступит в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Тренер заявил, что Логинов не выступит в сингл-миксте из-за травмы
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Было желание поставить Логинова, но дело в том, что у Александра появилась проблема с коленом. Думаю, что высота даёт знать о себе. Лучше пропустить эту гонку», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

При этом он отметил, что Логинов должен выступить в мужской эстафете и масс-старте. 

«Мы рассчитываем, что Елисеев тоже побежит эстафету», — добавил Хованцев.

В сингл-миксте Россию представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Гонка состоится 20 февраля в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Кристина Резцова может сменить спортивное гражданство, если не выступит на ЧМ.

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