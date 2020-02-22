Глава СБР: идёт проверка по письму антидопингового менеджера IBU

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о подробностях расследования после обысков российских биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве и заявил, что на данный момент идёт проверка по письму антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек.

«Насколько всё серьёзно? Просто идёт проверка по письму, разбирательства. Да, выбран неприятный момент для российской команды. Но в целом пока доброжелательная обстановка. Полиция — лишь исполнители, надо смотреть глубже, кто всё спровоцировал и инициировал. Далин узнал обо всём только сегодня? Как такое может быть? У них что, комитеты работают отдельно от президента? Думаю, то, что заявление поступило от IBU 19 февраля, — это неслучайно, а то, что они приехали сегодня, — просто бумажная волокита. Бумага пришла 21-го числа вечером», — сказал Драчёв в интервью RT.

Ранее глава IBU высказался об обысках российских биатлонистов на ЧМ.