Безрезультатная поездка на ЧМ и проигранная конкуренция: что стоит за разговорами о возможной смене Резцовой гражданства

Российская биатлонистка Кристина Резцова не выступила ни в одной личной гонке на чемпионате мира в Антерсельве и почти наверняка пропустит оставшиеся командные забеги. На этом фоне её мать, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, вновь призвала дочь подумать над сменой спортивного гражданства и переездом в другую страну. Для национальной команды отъезд 23-летней спортсменки может стать потерей, несмотря на то что сейчас она проигрывает конкуренцию за место в составе и не пользуется доверием тренеров.

В семье биатлонистки сборной России Кристины Резцовой намерены поднять вопрос о смене её спортивного гражданства. Мать девушки, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, не исключает, что дочери будет лучше уехать в другую страну. Поводом для таких рассуждений стало то, что Кристина пока так и не получила возможности выступить на чемпионате мира в Антерсельве, куда она приехала вместе с национальной командой.

В прошлом Резцова-старшая уже предлагала дочери сменить гражданство, и тогда аргументом было несправедливое, по её мнению, отношение к спортсменке со стороны тренерского штаба сборной. В разгар первенства планеты Анфиса вновь напомнила об этой идее в разговоре с изданием «Спорт день за днём». Однако сама Кристина в прошлом говорила матери, что хочет выступать только за родную страну.

Также по теме «Соперники чувствуют себя безнаказанными»: почему шведский биатлонист Самуэльссон продолжает нападки на Логинова Критические комментарии шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона в адрес россиянина Александра Логинова на ЧМ в Антерсельве...

Желание Анфисы Резцовой отправить дочь в другую страну пока не выглядит обоснованным. С учётом рисков, связанных с таким крутым поворотом в карьере, для него должны быть очень весомые причины, например, полное отсутствие перспектив попадания в сборную России, которое в своё время подтолкнуло Анастасию Кузьмину к отъезду в Словакию, а впоследствии привело к спортивной миграции ряда других биатлонистов.

В случае с Кристиной Резцовой повода для подобной паники пока нет. Она продолжает числиться членом сборной России, в сезоне-2019/20 принимала участие в Кубке мира и попала в состав на чемпионат мира. Для 23-летней спортсменки, проводящей первый год с национальной командой, это уже неплохо, и говорить о серьёзных карьерных проблемах, пожалуй, преждевременно.

Однако нельзя не отметить, что на чемпионате мира к Резцовой действительно заметно снизилось внимание со стороны тренерского штаба. Она не выступила в смешанной эстафете, что ещё можно было понять, так как Кристина однозначно не входит в двойку лучших биатлонисток страны. Но затем Резцова не получила шанса ни в спринте, ни в индивидуальной гонке, что автоматически оставило её и без выступлений в гонке преследования и масс-старте. Уже известно, что в сингл-миксте выступит Лариса Куклина, и у Резцовой остаётся только теоретическая возможность принять участие в эстафете, которая вряд ли будет ей предоставлена.

Пропуск Резцовой всех личных гонок удивляет по нескольким причинам. Во-первых, на контрольной тренировке перед чемпионатом мира она показала второй результат среди всех россиянок. Во-вторых, выступления остальных девушек в Антерсельве не были такими выдающимися, чтобы нельзя было провести ротацию хотя бы на одной позиции. Никто из россиянок не попал в первую десятку, а во второй только дважды оказалась Екатерина Юрлова-Перхт. Зачесть отечественным спортсменкам можно было только выступление в гонке преследования, где Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых отыграли в сумме 71 место, благодаря чему они все остались в основном составе сборной, а Резцова так и не получила своего шанса.

Анфиса Резцова утверждала ранее, что причиной игнорирования дочери могли также стать её собственные резкие высказывания о тренерском штабе. Наставник женской сборной Виталий Норицын в беседе с ТАСС опроверг эту информацию, но признал, что 23-летней биатлонистке действительно не стоит рассчитывать на попадание в состав на турнире в Антерсельве.

«Та четвёрка, что выступала в гонке преследования, показала, что способна бороться за высокие места. Да, я видел слова Анфисы Анатольевны, что виной всему её критические высказывания, но это точно не имело значения при определении состава. На наших отношениях с Кристиной это никак не сказывается. Выступит ли она на чемпионате мира? Только в случае форс-мажора», — говорил Норицын.

Выступить в спринте Резцовой отчасти помешали обстоятельства и её собственная форма. Об этом рассказал главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

«На спринт девочек ставили с учётом того, что они могли претендовать на попадание в масс-старт. Только из-за этого. А индивидуальную гонку Резцовой тяжело бежать, слишком длинная дистанция. Ходом Кристина на последней тренировке проиграла порядка 25 секунд на коротком круге. Тренеры знают лучше спортсменов, кого и куда ставить», — заявил специалист «Чемпионату».

На выступлении Резцовой в Антерсельве повлияло ещё и то, что в личных гонках квота на страну ограничена четырьмя спортсменами вместо привычных пяти или шести, как на Кубке мира. Весь сезон Резцова могла считаться как минимум четвёртым номером в сборной, но в последний момент заявила о себе Ирина Старых.

После этапа в Поклюке 32-летняя биатлонистка обошла в общем зачёте Кубка мира молодую подругу по команде, хотя провела гораздо меньше гонок в сезоне. В данном случае можно говорить, что Резцова просто проиграла конкуренцию за место в составе, хотя возможность не допустить этого у неё была.

И хотя чемпионат мира проходит по сути без Резцовой, которая в этом сезоне запомнилась болельщикам ярким выступлением в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене, сборной она всё-таки нужна. Её возможный уход в другую страну прямо сейчас стал бы потерей. Как минимум она создаёт конкуренцию внутри команды и сможет добывать очки в зачёт Кубка наций после чемпионата мира. Нельзя забывать, что перед ней открыты двери на чемпионат Европы, который начнётся уже 26 февраля. Спортсменка также нужна команде как потенциальная сменщица Юрловой-Перхт и Старых — обе могут завершить карьеру после Олимпиады-2022.

При этом Резцовой самой нужно понимать, что перейти в другую команду, если её не удовлетворяет текущая роль, будет довольно сложно. По новым правилам Международного союза биатлонистов «карантин» при смене гражданства достигает трёх лет, если в Союзе биатлонистов России откажутся отпускать спортсменку, на которой пока никто не поставил крест. Так что слова Резцовой — старшей о своей дочери пока стоит воспринимать лишь как простое напоминание о худшем из возможных вариантов, если карьера очередной перспективной биатлонистки в России не сложится.