«Соперники чувствуют себя безнаказанными»: почему шведский биатлонист Самуэльссон продолжает нападки на Логинова

Критические комментарии шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона в адрес россиянина Александра Логинова на ЧМ в Антерсельве выходят за рамки приличия и должны быть рассмотрены комиссией по этике IBU. Такое мнение в беседе с RT выразили экс-чемпионы мира Дмитрий Васильев и Виктор Майгуров. По их мнению, нападки на лидера национальной команды в последние годы напоминают целенаправленную травлю. В свою очередь, президент СБР Владимир Драчёв отметил, что неоднократно обращался в международную организацию для решения возникшей проблемы.

«На протяжении нескольких лет Логинова травят»

Имя биатлониста Себастьяна Самуэльссона регулярно мелькает в новостных заголовках. Однако такого внимания он добился не благодаря своим высоким результатам в гонках, а из-за неоднозначных высказываний, чаще всего адресованных россиянину Александру Логинову.

В сезоне-2019/20 Самуэльссон лишь единожды поднимался на пьедестал почёта — сборная Швеция стала победительницей в сингл-миксте на домашнем этапе Кубка мира в Эстерсунде, а в личных стартах он и вовсе зачастую оставался за пределами двадцатки сильнейших. На проходящем сейчас чемпионате мира его лучшим результатом пока стало десятое место в индивидуальной гонке.

Логинов же дважды становился призёром этапов Кубка мира и уже может по праву считаться одним из триумфаторов турнира в Антерсельве, так как в его активе золотая и бронзовая медали в спринте и пасьюте. Однако, по мнению шведа, именно россиянину не место на первенстве планеты.

Комментируя очередные нападки на соотечественника, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев предположил, что таким образом швед пытается вывести соперника из равновесия. Однако ещё больше его возмущает бездействие Международного союза биатлонистов (IBU).

«Соперники чувствуют себя безнаказанными, поэтому и чешут языками. А IBU только и делает, что закрывает глаза. Это бездействие и непрофессионализм с их стороны. Посмотрите, сколько за последние десять лет было нарушений. При этом идёт постоянная травля российских спортсменов, которая может привести к неприятным последствиям. На протяжении нескольких лет на весь мир травят Логинова, хотя он чист перед законом. И никому до этого нет дела. Но если они такие борцы за чистый спорт, почему молчат про Терезу Йохауг? А про Петера Нортуга? Налицо избирательный подход, целенаправленная травля», — заявил Васильев в беседе с RT.

Существует и иная точка зрения. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил мнение, что с помощью агрессивных заявлений Самуэльссон пытается настроить себя на борьбу на трассе, а вовсе не задеть Логинова.

«Всё возможно. Но думаю, ему лишь мешает то, что он направляет свою энергию на такие вещи. Мне бы мешало. Наверное, он так не считает. Может, швед так себя заводит. Но, с другой стороны, он уже занял определённую позицию и намерен следовать ей до конца», — предположил Майгуров.

Что касается бездействия со стороны IBU, функционер подчеркнул, что данными вопросами должна заниматься специальная комиссия по этике.

«Теоретически она может пресекать такие вещи. Но только в том случае, если в неё обратится или спортсмен, или федерация. Непонятно, какой будет после этого результат, но он будет. Поэтому я бы уже подал туда заявление», — добавил Майгуров.

На данный момент неизвестно, планирует ли Логинов обращаться в IBU по поводу критики в свой адрес.

«Спортсмены высказываются самостоятельно, федерации этого не делают. Можно обратиться по поводу конкретного биатлониста, но мы уже это делали и так, и официально», — пояснил президент СБР Владимир Драчёв.

«Не думаю, что он говорил от всего сердца»

Первые спорные высказывания в адрес Логинова во время текущего ЧМ появились после его победы в спринте. Тогда к Самуэльссону присоединились братья Тарьей и Йоханнес Бё, однако именно швед отметился наиболее резкими суждениями. Он заявил, что не намерен поздравлять соперника с успехом и что сборная России и вовсе не должна присутствовать на чемпионате мира в связи с лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.

Логинов не стал отвечать на оскорбления, лишь предложив всем желающим приехать к нему домой и лично убедиться, что он не принимает допинг. Однако если впоследствии Бё-младший признал, что погорячился, и даже в шутку согласился вместе выпить по чашке чая, то швед продолжил вести себя вызывающе.

Он предположил, что приглашение Логинова было неискренним, и в очередной раз выразил недоумение по поводу его поведения.

«У меня нет планов посещать Россию, не думаю, что Александр этого хочет. Я был удивлён его заявлением. После гонок он ничего не говорит журналистам, а теперь приглашает всех к себе домой. Это выглядит несколько бредово. Не думаю, что он говорил от всего сердца. Я приветствую диалог с ним, но, кажется, ему это не нравится», — приводит слова Самуэльссона «Чемпионат» со ссылкой на портал Aftonbladet.

За подобные высказывания Самуэльссон подвергался критике со стороны российских любителей биатлона. После заявления об участии подопечных Анатолия Хованцева в чемпионате мира ему даже пришлось ограничить доступ к комментариям на своей странице в Instagram — «пока всё не успокоится». Его партнёр по сборной Швеции Йеспер Нелин рассказал, что сообщения далеко не всегда носили безобидный характер.

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«К сожалению, он не впервые сталкивается с таким потоком ненависти. Себастьян получил угрозы смертью по электронной почте, я сам их видел в большом количестве. Печально, что вся страна набрасывается на одного человека и атакует его», — посетовал Нелин.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Самуэльссон резко высказывается в отношении российских спортсменов и страны в целом. Ещё в сезоне-2017/18 он открыто отказался ехать на этап Кубка мира в Тюмени. Своё решение биатлонист аргументировал тем, что международные соревнования не должны проводиться в странах, не способных обеспечить соблюдение антидопинговых правил, а также беспокойством за собственную безопасность.

Впоследствии он не раз критиковал Россию, подчёркивая, что борется исключительно за чистый спорт. На прошлогоднем чемпионате мира он впервые усомнился в честности Логинова и призвал его извинится за прошлые ошибки. По его словам, пока биатлонист этого не сделает, ему никто не будет доверять, а значит, ему не место на международном турнире.

При этом он встал на защиту норвежской лыжницы Терезы Йохауг, в 2016 году уличённой в применении запрещённых препаратов. Многократная чемпионка мира заявляла, что вещество попало в её организм через мазь для губ. По мнению Самуэльссона, этот случай, в отличие от истории Логинова, не должен расцениваться как нарушение антидопинговых правил.