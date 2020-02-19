Васильев о критике Логинова: хорошая попытка безнаказанно выводить соперника из строя

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал критические высказывания в адрес российского биатлониста Александра Логинова со стороны иностранных спортсменов.

«У меня версия такая. Это хорошая попытка безнаказанно выводить соперника из строя. Почему в данной ситуации молчит IBU, мне не понятно. Они чувствуют себя безнаказанными, поэтому и чешут языками. Большинство претензий должно быть обращено к международному союзу. А у нас за последние десять лет было столько нарушений, на которые он закрывал глаза. При этом идёт постоянная травля российских спортсменов», — сказал Васильев в интервью RT.

По его мнению, в данной ситуации имеет место бездействие и непрофессиональная работа IBU, которая может привести к неприятным последствиям.

«На протяжении нескольких лет на весь мир человека травят, и никому нет никакого дела, хотя он чист перед законом. Если они такие борцы за чистый спорт, почему они про Йохауг молчат? А про Нортуга? Налицо избирательный подход, целенаправленная травля», — добавил Васильев.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил, обратится ли Логинов в комиссию по этике из-за критики в свой адрес.