«Третье место с толикой сожаления»: что говорили о бронзовой медали Логинова в пасьюте на ЧМ по биатлону

Гонка преследования на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве прошла для Александра Логинова труднее, чем спринт накануне. Об этом заявил сам спортсмен после завоевания бронзовой медали. Он рассказал, что надеется поскорее вернуться домой к жене и дочери. Глава СБР Владимир Драчёв был уверен, что Логинов поднимется на пьедестал почёта, а министр спорта Олег Матыцин считает, что завоевание медали — это вдвойне приятно после критики в адрес атлета за его проблемы с допингом в прошлом.

Александр Логинов завоевал на чемпионате мира в Антерсельве свою вторую медаль. Он стал бронзовым призёром гонки преследования, в которой стартовал с первой позиции. Российский спортсмен признался, что для него всё шло хорошо до того момента, как он допустил промах на последнем рубеже.

«На самом деле, сегодня гонка была труднее, чем вчера. Всё шло по плану до 18-го выстрела, но я всё равно рад этой бронзовой медали. Это уже вторая награда для меня на этом чемпионате мира, так что я надеюсь, что дальше будет только лучше. Ну или как минимум не хуже. Победа на чемпионате мира ни капли меня не изменила. Она просто приблизила меня к дому. Сначала я подумаю о чемпионате мира, а потом полностью переключусь на мысли о семье», — цитирует Логинова «Чемпионат».

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28-летний спортсмен рассказал, что справиться с давлением во время ЧМ, где соперники каждый раз напоминают ему о допинговом прошлом, помогает супруга — бывшая биатлонистка Мария Кручова.

«Я ещё раз скажу, что меня спасает жена в плане негативных новостей. Она присылает мне постоянно видео, как растёт и развивается моя дочь. Я смотрю на свою семью на экране телефона, а не на экран с новостями биатлона. Это помогает подготовиться к гонкам наилучшим образом. Я не могу рассказать вам всё о том, какая ещё поддержка идёт от моей жены. Должны же быть какие-то секреты! Но она всегда очень позитивно настроена и старается меня поддержать», — рассказал Логинов после гонки.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв признался, что заранее был уверен в медали Логинова, и выразил лёгкое разочарование, что в этот раз спортсмену покорилась лишь бронза.

«Как сказала сейчас моя дочь, это третье место с толикой сожаления, поскольку Саша шёл на золото. Если бы не один промах, повторилась бы вчерашняя история, но я ещё утром сказал, что сегодня мы поедем на церемонию награждения. А что касается критиков Логинова, то на них лучше вообще не обращать внимания. Вот у меня этих критиков полная страна. Но какой от них толк? Они только и могут, что критиковать, вместо того чтобы помочь», — сказал Драчёв ТАСС.

Логинов в будущем собирается рассказать о причинах, побудивших его принять ЭПО семь лет назад, однако пока что он не готов. Об этом после гонки преследования заявил главный тренер сборной России Александр Хованцев. Он предположил, что вины Логинова в том скандале могло и не быть.

«Я думаю, что это была не его инициатива, это вопрос к тренерскому штабу, который в то время работал. Если тренеры не знали, что человек делает какие-то вещи, то это большой вопрос. Это вопрос и к врачам, которые работали с командой, потому что самому сделать это невозможно. Плюс есть тренеры-шарлатаны, которые сами это всё делали, такие прецеденты были. В прошлом году у Уле-Эйнара Бьорндалена была идея провести совместную тренировку — организовать шоу в Эстерсунде с участием норвежских биатлонистов и там поговорить на эту тему. Я передал это предложение Александру, но он сказал, что пока не готов. Тогда он ответил, что выскажется и объяснится, когда созреет для этого», — рассказал Хованцев.

Министр спорта Олег Матыцин считает успех Логинова «вдвойне приятным» из-за критики, с которой столкнулся российский спортсмен в Антерсельве.

«Я очень рад этому успеху. Очень сложному на фоне, скажем так, не совсем справедливого отношения к нашим спортсменам. Это вдвойне приятно, и мы вдвойне гордимся такими успехами», — заявил Матыцин.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов тоже выразил мнение, что Логинов принимал допинг не по своей воле, а также объяснил, благодаря чему биатлонист смог выиграть золото и бронзу на чемпионате мира.

«Его бронза — большой успех, тем более в такой компании. Думаю, даже если бы всю гонку Сашка провёл без промахов, соперники бы его достали. Они посвежее выглядят. Ребята родились в горах. Но столько пережил парень, столько трагедий... Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова. Здорово, что Александр Касперович стал его личным тренером. Это всё он сделал, его заслуга в медалях. Он приехал за 15 дней сюда и начал работать с Логиновым. Сашка хоть улыбаться начал немножко. 12 лет не было медалей! А Логинов решил все вопросы», — рассказал Тихонов Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил, почему Логинов допустил промах и не смог побороться за вторую золотую медаль чемпионата мира.

«Слишком он ускорил стрельбу, немного самоуверенность наказала Сашу. Но остался на подиуме, это хорошо. Ещё радостно, что Жаклен наказал Бё. Здесь этому рады абсолютно все. Жизнь наказывает таких недостойных людей, надо оставаться человеком до конца. Бумеранг вернулся очень быстро», — прокомментировал Васильев неудачу одного из главных критиков Логинова.

Жаклен рассказал, что был удивлён своей победой и ожидал увидеть на первой ступени пьедестала почёта Логинова.

«Это невероятно. После последнего огневого рубежа я думал, что буду бороться с Бё за второе место, потому что победит Логинов. Потом я понял: «Боже мой, я могу стать чемпионом!» Я постарался быть умнее Йоханнеса. Он был очень быстрым в начале круга, я сфокусировался на себе. Победа — это больше, чем я ожидал. Это невероятно. После гонки Йоханнес сказал мне: «Ты должен плакать, радоваться». Я ответил: «Я стесняюсь и не знаю, что мне делать», — цитирует чемпиона мира из Франции «Чемпионат».