Майгуров предположил, почему Самуэльссон часто критикует Логинова

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по международным вопросам Виктор Майгуров прокомментировал критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастьяна Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова.

«Не мешает ли Самуэльссону то, что он направляет свою энергию на такие вещи? Думаю, мешает. Мне бы мешало. А ему, наверное, нет. Возможно ли, что это своеобразная попытка раззадорить себя и таким образом настроить на старт, а дело вовсе не в Логинове? Всё возможно. Может, он так себя заводит. Но с другой стороны, он уже занял конкретную позицию и намерен идти с ней до конца», — сказал Майгуров в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, должен ли на подобное поведение Самуэльссона реагировать Международный союз биатлонистов (IBU).

«После конгресса была создана комиссия по этике. То есть теоретически она может такие вещи пресекать. Но в том случае, если в неё обратится или спортсмен, или федерация. Непонятно, какой будет после этого результат, но он будет. Поэтому я бы уже подал туда обращение», — добавил Майгуров.

Ранее президент ФБУ высказался о словах Самуэльссона в адрес Логинова.