Медленная стрельба и промахи Куклиной: почему россияне остались без медалей в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Россияне Матвей Елисеев и Лариса Куклина финишировали седьмыми в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Побороться за медали отечественным спортсменам помешали медленная работа на рубежах и шесть промахов, четыре из которых допустила уроженка Тюменской области. При этом её напарник продемонстрировал неплохой ход.

Перспективы на медаль и грамотный выбор дуэта

Чемпионат мира по биатлону пока складывается неоднозначно для россиян. С одной стороны, в копилке отечественной сборной уже есть две медали, с другой, обе завоевал Александр Логинов. В оставшихся гонках первенства планеты хотелось убедиться, что на подиум способны подняться и другие представители команды.

И сингл-микст предоставлял для этого отличную возможность.

Введённая в программу ЧМ лишь в прошлом году дисциплина отличается непредсказуемостью и стремительностью. В ней на первый план выходит точная стрельба.

Выбор дуэта на гонку тренерским штабом казался вполне логичным. В сборной сделали ставку на точную Ларису Куклину и быстрого Матвея Елисеева. В спринте уроженцу Зеленограда порой не хватает сил на последний круг, но с 7,5 км он должен был справиться, тем более что получил сразу три дня отдыха после провального пасьюта.

Впрочем, другие сборные тоже намеревались побороться за победу. В роли главных фаворитов выступали норвежцы Йоханнес Бё и Марте Олсбу Рёйсланд. Очень мощно выглядела пара хозяев Доротея Вирер — Лукаш Хофер. Нацеливались на медали и традиционно сильные французский и немецкий дуэты.

«Не могу объяснить, что сегодня произошло со стрельбой»

Наверное, не имеет смысла расписывать все перипетии гонки. Достаточно сказать, что россияне вновь остались не у дел и заняли седьмое место с минутным отставанием от предсказуемо одержавших победу норвежцев.

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В первую очередь у Куклиной с Елисеевым не сложилась стрельба. Самыми быстрыми на трассе они, разумеется, не были, а взять своё благодаря хорошей работе на рубежах не смогли. Особенно расстроила Лариса, допустившая четыре промаха. В сборной России она является одной из лучших в данном компоненте, но в Антерсельве её как будто подменили, и опытная спортсменка в трёх гонках допустила сразу 14 осечек.

Соревноваться с соперницами в скорости Куклина ожидаемо не сумела. На первом этапе она показала лишь 12-й ход (+13,0), а на втором — 13-й (+20,3). Не хватило у Ларисы сил и на последние круги.

Елисеев, напротив, оказался достаточно быстр. Ногами он продемонстрировал пятый (+6,4) и третий ход (+10,9). Небольшое западение скорости у него произошло лишь на втором круге первого этапа. На финише же Матвей был весьма неплох и уступил лишь Йоханнесу Бё и Беньямину Вегеру.

В целом справился зеленоградец и со стрельбой, допустив всего два промаха. Однако он слишком долго работал на огневых рубежах. Например, на свою первую стойку россиянин потратил целых 34 секунды и допустил один промах. Больше на коврике провёл только Бё — 40 секунд, но у него в пассиве было три осечки.

Столько же Матвей работал и на второй лёжке. Пока соперники быстро справлялись с задачей, Елисеев тратил непозволительно много времени.

«Седьмое место не устраивает ни в коей мере и, конечно, сильно огорчает. Нормально боролся ходом, и Лариса была достаточно быстра, но на стрельбище проигрывали много. В такой гонке там нужно работать агрессивнее. Летом мы нашли качественную, но более медленную стрельбу. К скорости будем приходить постепенно», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Аналогичные проблемы были и у Куклиной, которая вообще затянула третий рубеж на 41 секунду. Лишь на последних рубежах оба биатлониста расслабились и отработали быстро, но было уже слишком поздно.

«Не могу объяснить, что сегодня произошло со стрельбой. На второй лёжке не сориентировалась с ветром. Дополнительные выстрелы делала уже с выносом по нему. Ощущения? Немного непривычно работать в таком темпе, вспомнила юниорские годы. Раньше меня всегда ставили на первые этапы, тогда была более бойкая. Потом всё это ушло. Рада, что вновь дали шанс попробовать себя. Вчера Виталий Норицын написал сообщение, что я буду стартовать. Сказала, что готова», — подвела итоги Куклина.

Таким образом, сборная России вновь осталась без наград и пропустила вперёд в медальном зачёте турнира Францию. В активе отечественных биатлонистов всё те же золото и бронза Логинова. Остальным подняться в тройку пока не удаётся. В пятницу в Антерсельве пройдёт день отдыха, а в выходные россияне получат неплохую возможность пополнить командную копилку в эстафетных гонках и масс-стартах.