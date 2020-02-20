Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на ЧМ по биатлону, россияне — седьмые
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- РИА Новости
Норвежцы преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды, допустив шесть промахов.
Второе место с пятью промахами заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер. Тройку призёров замкнули французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, промахнувшиеся четырежды.
Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев допустили шесть промахов и заняли седьмое место, проиграв лидеру 1 минут 0,5 секунды.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.