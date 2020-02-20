Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на ЧМ по биатлону, россияне — седьмые

Сборная Норвегии в составе Марте Рёйселанд и Йоханнеса Бё одержала победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

© Александр Вильф

РИА Новости

Норвежцы преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды, допустив шесть промахов. Второе место с пятью промахами заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер. Тройку призёров замкнули французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, промахнувшиеся четырежды. Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев допустили шесть промахов и заняли седьмое место, проиграв лидеру 1 минут 0,5 секунды. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.