Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на ЧМ по биатлону, россияне — седьмые

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Сборная Норвегии в составе Марте Рёйселанд и Йоханнеса Бё одержала победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на ЧМ по биатлону, россияне — седьмые
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Норвежцы преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды, допустив шесть промахов.

Второе место с пятью промахами заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер. Тройку призёров замкнули французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, промахнувшиеся четырежды.

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев допустили шесть промахов и заняли седьмое место, проиграв лидеру 1 минут 0,5 секунды.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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