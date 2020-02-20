Елисеев недоволен седьмым местом в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Седьмое место не устраивает ни в коей мере, но, конечно, сильно огорчает. Боролся ходом нормально, и Лариса была достаточно быстра, но на стрельбище проигрывали много. В такой гонке на стрельбище надо агрессивнее работать», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Он отметил, что во время летней подготовки команда нашла более медленный, но качественный способ стрельбы.

«К скорости будем постепенно выходить», — добавил биатлонист.

26-летний Елисеев бежал второй и четвёртый этапы эстафеты, допустив в общей сложности два промаха. В итоге их дуэт с Ларисой Куклиной занял седьмое место. В сумме спортсмены допустили шесть промахов.

Ранее Куклина рассказала, что в сингл-миксте на ЧМ ей удалось вспомнить юниорские годы.