Куклина о выступлении в сингл-миксте: вспомнила юниорские годы

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Россиянка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Куклина о выступлении в сингл-миксте: вспомнила юниорские годы
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Немного непривычно было работать в таком темпе, но вспомнила юниорские годы. Раньше меня всегда ставили на первые этапы, потому что была более бойкая. Потом всё это ушло. Сегодня рада, что вновь дали шанс попробовать», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Она отметила, что не может сказать, что ей удалось успешно отстреляться.

«На второй лёжке не сориентировалась с ветром. Дополнительные выстрелы делала уже с выносом по ветру», — добавила биатлонистка.

29-летняя Куклина бежала первый и третий этапы, допустив в общей сложности четыре промаха.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии победила в сингл-миксте на ЧМ по биатлону.

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