«Запрос от IBU поступил ещё 19 февраля»: Гараничев об обыске в гостинице сборной России и действиях полиции

Утром 22 февраля в расположении сборной России по биатлону прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов Италии досмотрели номера Евгения Гараничева, Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, а также изъяли личные вещи. О подробностях произошедшего, отвечая на вопросы RT, рассказал Гараничев. По его словам, инициатором расследования является IBU, однако запрос в полицию поступил ещё 19 февраля. Он заявил, что биатлонистам не были предъявлены обвинения, хотя известно, что речь идёт о неких проблемах с аккредитацией Касперовича и вопросах по поводу «допингового прошлого» Логинова.

— Как проходили обыски в гостинице, где проживает сборная России?

— К нам пришли сразу несколько сотрудников правоохранительных органов, только в нашем с Логиновым номере их было четверо или пятеро, столько же у личного наставника Саши Александра Касперовича. Но нам выходить не разрешили, только мне потом сказали, что никаких вопросов нет, и отпустили.

— Пускали ли кого-то в номер во время обыска?

— Нет, пришёл президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, но даже его в комнату не пустили. С нами была только наша менеджер Екатерина, так как она говорит по-английски, она нам всё и переводила. Ей и сообщили, что возникли какие-то проблемы с аккредитацией личного тренера Логинова Александра Касперовича, а также были вопросы по поводу допингового прошлого самого Саши.

— Обсуждали ли в стане национальной команды ситуацию с аккредитацией?

— Нет, мне об этом ничего неизвестно, даже не знал, что такая проблема существует. Мы попытались узнать, на каком основании проводится обыск, какие есть доказательства, но нам ответили, что полицию это не интересует.

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— Обыск ограничился только проверкой или что-то было изъято?

— Сначала все наши электронные устройства сложили на стол, но мои потом вернули, а мобильный телефон и ноутбук Логинова изъяли. Сказали, что с ними будет работать специалист, так как необходимо скопировать данные. Такое разрешение у них было на итальянском языке, хотя свои документы полицейские нам не предъявляли, просто вошли в комнату и начали обыск. Нам предложили вызвать адвоката, юриста, но кто бы пришёл в 6 утра? И кто должен оплачивать его услуги? С обысками-то пришли они. В Австрии в прошлом году было совсем по-другому.

— Сообщили ли вам, когда можно будет забрать изъятое имущество?

— Нет, они якобы об этом не знали. Только сказали, что для этого нужно приехать в полицию лично или прислать уполномоченного.

— Успели ли с кем-то связаться перед тем, как полиция забрала устройства?

— Я написал сообщение в общий чат, но они сразу забрали телефон, сказав, что им нельзя пользоваться.

— Проверяли только электронные устройства?

— Мои вещи практически не трогали, а у Александра осмотрели всё. Подходили, узнавали, кому предмет принадлежит, и если мне, то откладывали, а если ему, то забирали. Мы спрашиваем: «Так это досмотр?» Они в ответ: «Нет, это обыск». Хотя нашего согласия не получали и даже юриста не предоставили. Описали кошельки, документы, даже наши протоколы прохождений допинг-тестирований и сдачи анализов, хотя это должны делать сотрудники IBU.

— А что сделали с оружием?

— Винтовки, к счастью, не забрали, только первым делом сложили у двери, видимо, боялись, что мы что-то попытаемся предпринять. (Смеётся)

— Известно ли вам, кто конкретно инициировал расследование?

— Мы знаем, что запрос в полицию от Международного союза биатлонистов (IBU) поступил ещё 19 февраля, и они три дня шли к нам, видимо, лесом, чтобы перед эстафетой в 5:50 прийти и всех поднять.

— И вам, и Логинову сегодня предстоит выступить в мужской эстафете. Удалось ли поспать после визита сотрудников правоохранительных органов?

— Нет. Вообще они обещали, что вся процедура продлится 20 минут, а сами были у нас где-то полтора часа. Конечно, пытались потом уснуть, но полежали в кроватях ещё минут 20, потом встали.

— Как на произошедшее отреагировал Александр?

— Не сказал бы, что он нервничал, скорее, злился.

— Что его особенно возмутило?

— Думаю, то, что забрали телефон. Потом он мне говорил, что компьютер не жалко, а вот в смартфоне вся необходимая информация. Ещё его разозлило то, что не дали связаться с родственниками, с родителями, с супругой. Все же начали волноваться, когда появились первые новости. А ему сказали, что чтобы сделать всего лишь один звонок и тот под расписку, нужно приехать в полицейский участок, который находится в другом городе. Единственное, позволили переписать контакты друзей, и то полицейский каждый раз спрашивал, кто это. Получается, что и их могли в чём-то заподозрить.

— Получается именно туда после обыска поехали Драчёв и Касперович?

— Мне это неизвестно, но думаю, да.