Хованцев не понимает, зачем было раздувать ситуацию вокруг Резцовой

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение о ситуации вокруг Кристины Резцовой и её возможной смене гражданства из-за непопадания в состав национальной команды на гонки чемпионата мира.

«Я не понимаю, зачем из этого делать такой вопрос — ладно если бы это настолько влияло. А так посмотрим на чемпионате Европы, были тренеры правы или нет», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

23-летняя Резцова, попавшая в состав сборной в качестве запасной, за два дня до завершения мирового первенства так и не приняла участия ни в одной гонке.

Ранее сообщалось, что Анфиса Резцова подаст в суд на СБР, если её дочь не выступит в эстафете на ЧМ по биатлону.