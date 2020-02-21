Анфиса Резцова подаст в суд на СБР, если её дочь не выступит в эстафете на ЧМ по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь не выступит в женской эстафете на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Её вообще надо было пробовать и в других гонках, девочка молодая — 23 года. А мы кого ставим-то? Которой 32. А почему 23-летнюю не можем поставить и попробовать? Её вроде как планируют на эстафету… Но не знаю… Если не поставят её на эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них. На федерацию? Да», — приводит слова Резцовой-старшей kp.ru.

Она также предположила, что именно из-за её высказываний в прессе дочь не выходит на старты. По её словам, Кристина сама не знает, почему так происходит.

Резцова, попавшая в состав сборной в качестве запасной, не приняла участия ни в одной гонке на ЧМ. При этом она попала в состав сборной на чемпионат Европы.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что Кристина Резцова заслужила выступить на ЧМ по биатлону.