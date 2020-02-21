Васильев заявил, что Кристина Резцова заслужила выступить на ЧМ по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что российская биатлонистка Кристина Резцова заслужила выступить на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Васильев заявил, что Кристина Резцова заслужила выступить на ЧМ по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мне очень жаль, что Резцова-младшая так и не получила шанс в Антхольце. Она была хорошо готова и точно заслужила право стартовать в индивидуальных гонках. Пожелаем ей удачи на чемпионате Европы», — цитируют Васильева «Известия».

Резцова, попавшая в состав сборной в качестве запасной, так и не приняла участия ни в одной гонке.

Чемпионат Европы по биатлону 2020 года пройдёт в белорусских Раубичах с 25 февраля по 1 марта.

Ранее Васильев выразил мнение, что тренерский штаб ошибся с составом на сингл-микст на ЧМ по биатлону.

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