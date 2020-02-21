Васильев заявил, что Кристина Резцова заслужила выступить на ЧМ по биатлону
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- РИА Новости
«Мне очень жаль, что Резцова-младшая так и не получила шанс в Антхольце. Она была хорошо готова и точно заслужила право стартовать в индивидуальных гонках. Пожелаем ей удачи на чемпионате Европы», — цитируют Васильева «Известия».
Резцова, попавшая в состав сборной в качестве запасной, так и не приняла участия ни в одной гонке.
Чемпионат Европы по биатлону 2020 года пройдёт в белорусских Раубичах с 25 февраля по 1 марта.
Ранее Васильев выразил мнение, что тренерский штаб ошибся с составом на сингл-микст на ЧМ по биатлону.