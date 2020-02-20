Васильев считает, что тренерский штаб ошибся с составом на сингл-микст на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление сборной России в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Васильев считает, что тренерский штаб ошибся с составом на сингл-микст на ЧМ по биатлону
  • Матвей Елисеев / © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Конечно, тренеры допустили ошибку. На первый этап надо было ставить Кристину Резцову, на второй — Карима Халили. Они дерзкие, они бы рвались в бой и здорово себя проявили. Резцова сейчас находится в очень хорошей форме», — приводит слова Васильева ТАСС.

Он отметил, что выступление в сингл-миксте могло бы стать проверкой готовности Резцовой и Халили.

«И в случае необходимости их можно было бы поставить в состав эстафетных команд», — добавил специалист.

Российская команда в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева допустила шесть промахов и заняла седьмое место, проиграв лидеру 1 минуту 0,5 секунды.

Ранее сообщалось, что Елисеев недоволен седьмым местом в сингл-миксте на ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить