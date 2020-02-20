Васильев считает, что тренерский штаб ошибся с составом на сингл-микст на ЧМ по биатлону
- Матвей Елисеев / © Kalle Parkkinen/Newspix24
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«Конечно, тренеры допустили ошибку. На первый этап надо было ставить Кристину Резцову, на второй — Карима Халили. Они дерзкие, они бы рвались в бой и здорово себя проявили. Резцова сейчас находится в очень хорошей форме», — приводит слова Васильева ТАСС.
Он отметил, что выступление в сингл-миксте могло бы стать проверкой готовности Резцовой и Халили.
«И в случае необходимости их можно было бы поставить в состав эстафетных команд», — добавил специалист.
Российская команда в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева допустила шесть промахов и заняла седьмое место, проиграв лидеру 1 минуту 0,5 секунды.
Ранее сообщалось, что Елисеев недоволен седьмым местом в сингл-миксте на ЧМ по биатлону.