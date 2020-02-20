Васильев считает, что тренерский штаб ошибся с составом на сингл-микст на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление сборной России в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Конечно, тренеры допустили ошибку. На первый этап надо было ставить Кристину Резцову, на второй — Карима Халили. Они дерзкие, они бы рвались в бой и здорово себя проявили. Резцова сейчас находится в очень хорошей форме», — приводит слова Васильева ТАСС.

Он отметил, что выступление в сингл-миксте могло бы стать проверкой готовности Резцовой и Халили.

«И в случае необходимости их можно было бы поставить в состав эстафетных команд», — добавил специалист.

Российская команда в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева допустила шесть промахов и заняла седьмое место, проиграв лидеру 1 минуту 0,5 секунды.

Ранее сообщалось, что Елисеев недоволен седьмым местом в сингл-миксте на ЧМ по биатлону.