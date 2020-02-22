Тренер сборной России по биатлону: думаю, Логинов примет участие в эстафете на ЧМ
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«Пока окончательного решения нет, но думаю, что выступит. Сейчас проходит тренировка», — цитирует Хованцева РИА Новости.
Мужская эстафета пройдёт 22 февраля в 16:45 по мск.
До этого появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе, обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Ранее Гараничев признался, что после обыска в гостиничном номере они с Логиновым не смогли уснуть.