Тренер сборной России по биатлону: думаю, Логинов примет участие в эстафете на ЧМ

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что Александр Логинов сможет принять участие в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве, несмотря на обыски в его номере.

«Пока окончательного решения нет, но думаю, что выступит. Сейчас проходит тренировка», — цитирует Хованцева РИА Новости.

Мужская эстафета пройдёт 22 февраля в 16:45 по мск.

До этого появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе, обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее Гараничев признался, что после обыска в гостиничном номере они с Логиновым не смогли уснуть.