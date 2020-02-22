Гараничев об обысках: нас подняли в 5:50 и не давали выходить из номера

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Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал обыски, прошедшие утром в субботу, 22 февраля, в гостиничных номерах сборной России на чемпионате мира в Антхольце.
Гараничев об обысках: нас подняли в 5:50 и не давали выходить из номера
  • РИА Новости

«Приехал и президент СБР Владимир Драчёв, но в комнату полицейские никого не пускали, кроме нашего менеджера. Ей и сообщили, что были проблемы с аккредитацией. Кроме того, имелись вопросы по поводу допингового прошлого. Запрос в полицию пришёл 19 февраля от IBU, и они три дня шли к нам, видимо, лесом, чтобы перед эстафетой в 5:50 прийти и всех поднять. Их было много, только у нас с Александром Логиновым в комнате четыре человека, у Александра Касперовича тоже. Но нам не давали выходить. Мне только сказали, что ко мне никаких вопросов нет. Конечно, все электронные устройства у нас забрали. У Логинова изъяли, чтобы скопировать все данные. Нам предъявили документ на итальянском языке. Сказали, что мы можем позвать юриста, адвоката. В шесть утра? А кто это будет оплачивать? При этом свои документы они не показывали, просто зашли и дали постановление на трёх листах», — рассказал Гараничев.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта прокомментировало ситуацию с обысками у российских биатлонистов.

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