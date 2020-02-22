Министерство спорта прокомментировало ситуацию с обысками у российских биатлонистов

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Минспорт России выступил с официальным заявлением по поводу ситуации в итальянской Антерсельве, где полиция провела обыски в номерах сборной России по биатлону.
Министерство спорта прокомментировало ситуацию с обысками у российских биатлонистов
  • АГН «Москва»

«Министерству спорта Российской Федерации стало известно об обыске, который итальянская полиция провела сегодня утром у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Министр спорта Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели. Мы находимся в  оперативном контакте с посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий», — сообщается в тексте, предоставленном пресс-службой ведомства.

В Минспорте также напомнили о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности. Как следует из релиза, в ведомстве намерены продолжать работу по защите прав чистых спортсменов.

Ранее сообщалось, что появилось видео с обыском у сборной России по биатлону.

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