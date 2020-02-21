Давление извне, интриги и ссоры: как российские биатлонисты оказались заложниками ситуации на ЧМ

На протяжении всего ЧМ по биатлону 2020 года в Антерсельве сборную России окружают скандалы. Обладатель золота в спринте и бронзы в пасьюте Александр Логинов стал объектом нападок со стороны иностранных коллег и журналистов, не получив при этом достойной поддержки со стороны соотечественников и СБР. При этом его тренер Александр Касперович обвинил в оказываемом на подопечного давлении национальные СМИ, за что подвергся критике со стороны Дмитрия Губерниева. Тем временем Кристина Резцова раскритиковала выступление Екатерины Юрловой-Перхт и пожаловалась на своё положение в команде, а тренер женской команды по стрельбе Леонид Гурьев признался, что подопечные не выполняют его требований.

В Антерсельве близится к завершению чемпионат мира по биатлону, который с большой долей вероятности запомнится болельщикам сборной России как один из самых неоднозначных. Несмотря на успехи Александра Логинова и выполненный им фактически в одиночку медальный план, уровень давления на национальную команду не спадал, а лишь усиливался по ходу турнира. Это привело к ряду заочных конфликтов и росту напряжения вокруг атлетов, что в том числе могло отрицательно сказаться на их выступлении.

Несмотря на успешное в целом выступление и привычную с момента завершения Антоном Шипулиным карьеры роль лидера сборной России, больше других прессингу подвергался именно Логинов. Правда, со стороны не соотечественников, а иностранных соперников. Сенсационная и на первый взгляд нелогичная победа Александра в спринте вызвала бурю эмоций в спортивном сообществе, а также огульную критику в адрес отечественного спортсмена.

Крайне жёсткие высказывания позволили себе норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, француз Мартен Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон, а представители иностранной прессы не стеснялись задавать откровенно хамские вопросы. Тем печальнее, что они фактически оставались без достойного ответа от первого лица. Александр продолжал общаться на пресс-конференциях исключительно на русском языке и тем самым лишь увеличивал градус давления. Рядом с ним не нашлось человека, который объяснил бы ему, что отвечать на резкости со стороны зарубежных СМИ легче напрямую, а не через переводчика.

Нападки не прекращались и в следующие дни, хотя их и стало ощутимо меньше, но большего внимания здесь была достойна реакция представителей российского биатлона. По большому счёту, мало кто из них встал на защиту чемпиона мира 2020 года и попытался потребовать ответа от зарубежных атлетов. Партнёры по команде предпочли не комментировать травлю Логинова, а глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что федерация уже обращались в IBU по данному вопросу, но положительная динамика достигнута не была. Таким образом, защита ограничилась заявлениями известных в прошлом отечественных спортсменов в СМИ.

При этом личный тренер россиянина Александр Касперович поделился своим мнением по данному вопросу. Специалист не заметил ни оскорблений со стороны Тарьея Бё, ни наглых вопросов иностранных журналистов и отметил, что напряжение вокруг Логинова возрастает благодаря российским СМИ.

«Давление исходит не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задаёт вопросы иностранным специалистам? Кто пишет об этом? Наши же разжигают этот момент. Я же вижу отношения Александра со спортсменами: они пожимают руки. Мы сами раздуваем, всё по-русски», — цитирует Касперовича РИА Новости.

На подобные заявления не мог не отреагировать известный отечественный комментатор Дмитрий Губерниев. «Российский голос биатлона» выступил с жёсткой критикой в адрес специалиста, припомнив тому отстранение Логинова из-за употребления эритропоэтина.

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?» — написал Губерниев в Instagram.

Но если ситуация с Логиновым не оказывала влияния на микроклимат внутри коллектива и являлась скорее раздражителем для самого биатлониста, то происходившее вокруг Кристины Резцовой действительно могло спровоцировать конфликт. На данный момент она так и не получила шанса проявить себя на турнире, что в очередной раз привело к обсуждению возможной смены спортивного гражданства.

«Кристина не слабейшая в команде. Они же не берут трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. Спрашиваю её: «Почему ты не бежишь?» — «Мам, вот так. Не ставят и не ставят», — заявила Анфиса Резцова изданию «Спорт день за днём».

Однако на этом трёхкратная олимпийская чемпионка не закончила и пригрозила СБР возможным уходом дочери из сборной. И это в том случае, если Резцова не получит шанса выступить на первенстве планеты. Как заявила заслуженная спортсменка, в этом случае её дочь рассмотрит вопрос о выступлении за другую страну.

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При этом масла в огонь подлила и сама молодая биатлонистка. Она не только выразила несогласие с решением тренерского штаба о формировании состава на индивидуальную гонку, но и позволила себе критику в адрес партнёрши.

«На чемпионате мира я вечный запасной вариант, готовящийся на каждую гонку. И перед каждой из них узнаю, что всё равно не бегу. Тренерам виднее. На вопрос, разве это по спортивному принципу, отвечу, что не совсем согласна. Объективно я бы пробежала не хуже. Не сказала бы, что у нас в каком-то из забегов есть супердостойный результат, — средне пробежала Катя Юрлова-Перхт», — заявила Резцова в эфире «Матч ТВ».

Судя по всему, Кристина вряд ли выступит в масс-старте и эстафете, но она всё равно не станет рассматривать возможность смены спортивного гражданства. Об этом заявила её мать, отметив, что Резцова-младшая отказалась от этой затеи. Возможно, она прислушалась к мнению экспертов, довольно скептически оценивших её перспективы в данном вопросе. Так, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко выразил сомнение, что Резцова способна достичь «олимпийских высот» в другой сборной, если не может стать основной в не самом сильном коллективе планеты. И это не считая того факта, что по правилам она не сможет выступать на международном уровне на протяжении двух лет, что гарантированно закроет перед ней двери на зимние Игры 2022 года в Пекине.

Судя по всему, главный тренер сборной России Анатолий Хованцев также не пользуется абсолютным доверием со стороны Драчёва, ввиду чего сам глава СБР принимает непосредственное участие как в тренировочном процессе, так и в формировании состава на отдельные забеги.

Помимо прочего, атмосферу вокруг сборной России накаляют заслуженные эксперты и звёзды прошлого, которые зачастую не очень корректно высказывают своё мнение относительно обстановки внутри коллектива. Так, бывший глава СБР Александр Тихонов продолжает нападки на Драчёва и нынешнее руководство союза в целом, обвиняя его одновременно в отсутствии открытости и в чрезмерном общении со СМИ.

«Я бы ещё вот на что обратил внимание: все делегации как-то в гуще событий, наши — по отдельности. Обособились, никто к команде не может подойти, посоветовать. Что за коллектив? Это ненормально. Мы, наверное, что-то знаем. Мы же не проигрывали… Со спортсменами у меня полный порядок, ноль трудностей. А с этими о чём разговаривать? Смотришь их интервью, анализируешь. Торговля майонезом! Начиная с Драчёва, Хованцева, Белозёрова… Не по делу выступают», — сказал Тихонов.

Но если критика извне всегда сопровождала сборную России, то вынесение на всеобщее обозрение проблем внутри команды стало неприятной неожиданностью. Так, вице-президент СБР Владимир Польховский раскритиковал специалиста по стрельбе женской команды Леонида Гурьева за излишнюю мягкость в ходе тренировочного процесса.

«Удивительно было слушать Гурьева, зная его. Он с опытом, требовательный, жёсткий. Если он не справился, то я понять не могу: кто в доме хозяин?» — сказал Польховский.

Причиной недовольства со стороны руководства стало заявление специалиста о внезапном нежелании его подопечных выполнять специальные упражнения для улучшения качества стрельбы. Как заявил наставник, он предлагал девушкам выполнить специальный тренаж, но те отказались.

Ввиду всего этого пока результаты сборной России на чемпионате мира по биатлону можно считать как минимум удовлетворительными. Ещё до турнира на коллектив оказывалось серьёзнейшее давление из-за длительной безмедальной серии в Кубке мира, а по ходу первенства напряжение ничуть не снизилось. При этом серьёзный прогресс можно отметить в работе не только того же Логинова, но и девушек. Безусловно, на данный момент они не рассчитывают на медали, но по крайне мере им удалось решить проблемы с ходом и достойно смотреться на турнире.