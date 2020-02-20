Кристина Резцова: я бы пробежала не хуже других россиянок на ЧМ

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала ситуацию вокруг своего непопадания в состав сборной России на гонки чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

«Перед каждым стартом узнаю, что я всё же не бегу. Справедливо ли это? Тренерам виднее. На вопрос: «Разве это по спортивному принципу?» — мне сказали: «Согласны, не совсем». Ну вот так. Объективно — я бы пробежала не хуже», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Она отметила, что россиянки до сих пор не добились какого-то особенно достойного результата.

«Например, Катя Юрлова-Перхт пробежала средне. Я уже не настраиваюсь на то, что меня могут поставить. Зачем лишний раз трепать нервы и надеяться на чудо?» — добавила 23-летняя биатлонистка.

Резцова, попавшая в состав сборной в качестве запасной, за три дня до завершения мирового первенства так и не приняла участия ни в одной гонке.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что её дочь не будет менять гражданство.