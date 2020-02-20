Анфиса Резцова заявила, что её дочь не будет менять гражданство

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина не рассматривает возможность смены спортивного гражданства.
Анфиса Резцова заявила, что её дочь не будет менять гражданство
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы к этому не пришли. Так как её никуда не ставят, я предложила ей выступать за другую страну. Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила. Я её поддерживаю», — приводит слова Анфисы Резцовой Sport24.

О возможной смене гражданства ранее заявила мать спортсменки из-за непопадания дочери в состав сборной на гонки чемпионата мира.

Ранее Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону.

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