Анфиса Резцова заявила, что её дочь не будет менять гражданство
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- РИА Новости
«Мы к этому не пришли. Так как её никуда не ставят, я предложила ей выступать за другую страну. Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила. Я её поддерживаю», — приводит слова Анфисы Резцовой Sport24.
О возможной смене гражданства ранее заявила мать спортсменки из-за непопадания дочери в состав сборной на гонки чемпионата мира.
Ранее Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону.