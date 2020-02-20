Анфиса Резцова заявила, что её дочь не будет менять гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина не рассматривает возможность смены спортивного гражданства.

«Мы к этому не пришли. Так как её никуда не ставят, я предложила ей выступать за другую страну. Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила. Я её поддерживаю», — приводит слова Анфисы Резцовой Sport24.

О возможной смене гражданства ранее заявила мать спортсменки из-за непопадания дочери в состав сборной на гонки чемпионата мира.

Ранее Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону.