Губерниев отреагировал на слова тренера Логинова о давлении СМИ на биатлониста

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, не тему допинговой истории российского биатлониста.

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?» — написал Губерниев в своём Telegram.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017 году.

Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами.

Ранее сообщалось, что Касперович обвинил российские СМИ в давлении на Логинова.