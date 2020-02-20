Губерниев отреагировал на слова тренера Логинова о давлении СМИ на биатлониста

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, не тему допинговой истории российского биатлониста.
Губерниев отреагировал на слова тренера Логинова о давлении СМИ на биатлониста
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?» — написал Губерниев в своём Telegram.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017 году.

Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами.

Ранее сообщалось, что Касперович обвинил российские СМИ в давлении на Логинова.

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