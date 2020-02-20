Губерниев отреагировал на слова тренера Логинова о давлении СМИ на биатлониста
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?» — написал Губерниев в своём Telegram.
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017 году.
Его победа в спринте на чемпионате мира в Антерсельве была неоднозначно воспринята многими спортсменами.
Ранее сообщалось, что Касперович обвинил российские СМИ в давлении на Логинова.