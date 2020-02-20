Личный тренер Логинова обвинил российские СМИ в давлении на спортсмена

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, поделился своим видением причин травли отечественного спортсмена.
Личный тренер Логинова обвинил российские СМИ в давлении на спортсмена
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Давление идёт не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задаёт вопросы зарубежным специалистам, кто пишет об этом? Наши же и разжигают этот момент. Я вижу отношения Александра со спортсменами. Они пожимают руки. Мы сами раздуваем, всё по-русски», – цитирует специалиста РИА Новости.

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, Александр Логинов завоевал золото в спринтерской гонке и бронзу в гонке преследования. Ряд иностранных спортсменов негативно высказались о Логинове из-за допингового прошлого спортсмена.

Ранее биатлонист Дале признался, что норвежцы не хотели победы Логинова на ЧМ.

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