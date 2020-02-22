Вице-президент СБР рассказал, что написано в письме Фуссек

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Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о письме антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек, после которого полиция провела обыски россиян на чемпионате мира в Антерсельве.
Вице-президент СБР рассказал, что написано в письме Фуссек
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это было официальное письмо, я его видел. Там стоит подпись Сары Фуссек-Хаккарайнен. Она отвечает за антидопинговую программу в IBU. Вкратце суть такова. Касперович приехал по чужой аккредитации. Это личный тренер Логинова, а у того уже был допинговый случай. И тогда Касперович был личным тренером. Видимо, всё это не просто так. Возможно, опять что-то недоброе замышляют, и нужно всё это проверить», — цитирует Нуждова «Советский спорт».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее глава СБР Владимир Драчёв назвал сборную России самой чистой командой в мире на данный момент.

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