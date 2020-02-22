Драчёв: сейчас сборная России по биатлону — самая чистая команда в мире
- РИА Новости
«Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире. Такое пристальное внимание к сборной России — только сумасшедший может что-то принимать», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».
22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил мнение, что обыски российских биатлонистов являются заказом.