Биатлонистка Старых об обысках: Россию не первый раз обвиняют

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Биатлонистка Ирина Старых прокомментировала обыски в расположении сборной России на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Биатлонистка Старых об обысках: Россию не первый раз обвиняют
  • РИА Новости

«У нас утро началось нормально, позитивно. У Светы Мироновой день рождения. Но продолжилось утро не очень. Я уже закалённый человек, не первый раз нас обвиняют, мы уже адаптированы к этому. Пытаются выбить нас из колеи», — сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее Светлана Журова призвала не паниковать из-за обысков российских биатлонистов на ЧМ.

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