Журова призвала не паниковать из-за обысков российских биатлонистов на ЧМ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что не стоит паниковать из-за обысков российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«На самом деле сейчас без паники, потому что всегда, когда спортсмены в последние годы приезжают в Италию, можно ожидать обыска в комнате практически без заявления заранее», — цитирует Журову РИА Новости.

Она отметила, что в Италии полиция может начинать проводить обыск из-за любого письма, так как в стране очень жёсткие законы против допинга.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что из-за ситуации с обысками на женскую эстафету был особый настрой.