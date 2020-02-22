Юрлова-Перхт заявила, что из-за ситуации с обысками на эстафету был особый настрой

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что на женскую эстафету на чемпионате мира в Антерсельве был особый настрой из-за ситуации с обысками.
Юрлова-Перхт заявила, что из-за ситуации с обысками на эстафету был особый настрой
  • РИА Новости

«На сегодняшнюю эстафету особый настрой. Утром сегодня очень сильно разозлились. Всё узнала только на зарядке — вышла, а там очень много корреспондентов. Когда увидела, что Логинов даёт интервью, стало понятно: произошло что-то серьёзное. Потом уже сказали, что случилось», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

Россиянки заняли восьмое место в эстафете.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее глава комитета спортсменов IBU заявила, что полиция может прийти с обыском в любое время.

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