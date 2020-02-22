Глава комитета спортсменов IBU: полиция может прийти с обыском в любое время

Глава комитета спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Игэн высказалась об обысках российских биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве.

«Они могут прийти в любое время, если считают это правильным. Спортсмены на это подписываются, когда соглашаются соревноваться на международном уровне. У полиции есть право на такие визиты, это совершенно точно», — цитирует Игэн «Чемпионат».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее вице-президент СБР высказался о ситуации с аккредитацией тренера Логинова.