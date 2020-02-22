Вице-президент СБР высказался о ситуации с аккредитацией тренера Логинова

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с аккредитацией Александра Касперовича, личного тренера биатлониста Александра Логинова.

«Я не могу сказать, обращался ли он к нам за аккредитацией как личный тренер Логинова. Мы с Александром Владимировичем созваниваемся раза три за неделю. Возможно, он не придал этому значения — посчитал, что с украинской аккредитацией ему комфортнее», — цитирует Нуждова «Советский спорт».

При этом он отметил, что при необходимости Касперовичу сделали бы аккредитацию.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее вице-президент СБР рассказал, что написано в письме антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек, после которого полиция провела обыски.