Лучший результат россиянок: Юрлова-Перхт заняла шестое место в масс-старте на ЧМ по биатлону в Антерсельве
- Reuters
- © Leonhard Foeger
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23 февраля 2020
На этом давайте прощаться. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.
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Два промаха — это далеко не худший результат сегодня, но по скорости Юрлова-Перхт была немного слабее соперниц, так что шестое место стоит признать удачным итогом для спортсменки.
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Юрлова-Перхт финишировала шестой. Для российских девушек это лучший результат в Антерсельве — даже в эстафете они были ниже.
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Эберг после трёх четвёртых мест всё-таки добралась до медали. Это первая награда сборной Швеции на текущем чемпионате мира.
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Вирер к двум золотым медалям и одной серебряной добавила ещё одно серебро. Она осталась лидером Кубка мира в общем зачёте.
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Рёйселанд одержала победу! После промахов на лёжке она смогла завоевать золотую медаль! Она повторила достижение Дальмайер, выигравшей пять гонок на одном чемпионате мира, и побила рекорд по общему числу наград! Семь медалей выиграла норвежка в Антерсельве. Это просто невероятно.
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Норвежка вышла вперёд за 300 метров до финиша! А позади Хойниш-Старега одолела Эберг в споре за бронзу!
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Рёйселанд догоняет Вирер на подъёме, итальянке нужно немного дотерпеть до спуска и финишной прямой.
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Юрловой-Перхт не удаётся ни к кому приблизиться, но шестое место она сохранит.
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Рёйселанд догоняет Вирер! Она отыграла восемь секунд и теперь уступает всего шесть!
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