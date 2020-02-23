Лучший результат россиянок: Юрлова-Перхт заняла шестое место в масс-старте на ЧМ по биатлону в Антерсельве

В итальянской Антерсельве завершается чемпионат мира по биатлону. В последний день соревнований женщины разыграли медали в масс-старте. Единственная российская участница Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место с двумя промахами. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, для которой это золото стало седьмой медалью соревнований. RT вёл текстовую трансляцию.

Reuters

© Leonhard Foeger