Лучший результат россиянок: Юрлова-Перхт заняла шестое место в масс-старте на ЧМ по биатлону в Антерсельве

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Владимир Зайвый
В итальянской Антерсельве завершается чемпионат мира по биатлону. В последний день соревнований женщины разыграли медали в масс-старте. Единственная российская участница Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место с двумя промахами. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, для которой это золото стало седьмой медалью соревнований. RT вёл текстовую трансляцию.
Лучший результат россиянок: Юрлова-Перхт заняла шестое место в масс-старте на ЧМ по биатлону в Антерсельве
  • Reuters
  • © Leonhard Foeger
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  • 23 февраля 2020

    На этом давайте прощаться. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.

  • Два промаха — это далеко не худший результат сегодня, но по скорости Юрлова-Перхт была немного слабее соперниц, так что шестое место стоит признать удачным итогом для спортсменки.

  • Юрлова-Перхт финишировала шестой. Для российских девушек это лучший результат в Антерсельве — даже в эстафете они были ниже.

  • Эберг после трёх четвёртых мест всё-таки добралась до медали. Это первая награда сборной Швеции на текущем чемпионате мира.

  • Вирер к двум золотым медалям и одной серебряной добавила ещё одно серебро. Она осталась лидером Кубка мира в общем зачёте.

  • Рёйселанд одержала победу! После промахов на лёжке она смогла завоевать золотую медаль! Она повторила достижение Дальмайер, выигравшей пять гонок на одном чемпионате мира, и побила рекорд по общему числу наград! Семь медалей выиграла норвежка в Антерсельве. Это просто невероятно.

  • Норвежка вышла вперёд за 300 метров до финиша! А позади Хойниш-Старега одолела Эберг в споре за бронзу!

  • Рёйселанд догоняет Вирер на подъёме, итальянке нужно немного дотерпеть до спуска и финишной прямой.

  • Юрловой-Перхт не удаётся ни к кому приблизиться, но шестое место она сохранит.

  • Рёйселанд догоняет Вирер! Она отыграла восемь секунд и теперь уступает всего шесть!

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