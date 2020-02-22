Штрафной круг Мироновой и 20 промахов: как россияне остались без медалей в эстафетах на ЧМ по биатлону

Российская сборная не завоевала медалей в эстафетах на проходящем в Антерсельве чемпионате мира. Россиянкам побороться за награды помешал штрафной круг, на который ушла Светлана Миронова. У мужчин семь промахов на троих допустили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Александр Логинов совершил рывок, но выше четвёртой позиции поднять команду не смог.

Хороший ход Юрловой-Перхт и промахи Куклиной

Эстафетный день начался для сборной России с крайне неприятного события — обыска в расположении команды. Разумеется, произошедшее не могло не повлиять на биатлонистов и не сказаться на их результатах в гонках. Особенно это касается Александра Логинова и Евгения Гараничева, в комнату которых и вломились полицейские. По признаниям спортсменов, уснуть после этого им не удалось.

Женщины с подобными проблемами не столкнулись, но всё равно остались без медалей. Хотя где, как не в эстафетах, от россиян можно было ждать завоевания наград. В данном виде они традиционно сильны и сражаются за призы. Поэтому болельщики закономерно надеялись на попадание в тройку. К сожалению, не сложилось ни у мужчин, ни у женщин.

В первой гонке отечественную четвёрку оставил без медали обидный штрафной круг Светланы Мироновой на третьем этапе. До этого Россия вела борьбу за первую тройку, отставая лишь от ушедшей в отрыв Италии. Увы, сразу четыре промаха отбросили Миронову на седьмое место. Вдобавок на последнем круге она много проиграла ногами.

Но на заключительной передаче эстафеты отечественные биатлонистки уступали идущим на втором месте чешкам лишь 12 секунд и имели все шансы на медали. Увы, Лариса Куклина не справилась ни с ходом, ни со стрельбой. Четыре промаха — непростительно много для главного снайпера сборной. К сожалению, в Антерсельве она регулярно допускает ошибки на рубежах. Опытная спортсменка в пяти гонках чемпионата мира позволила себе сразу 16 промахов. К тому же она вновь много времени проводила на стрельбище. Так, на лёжку у неё ушло 45 секунд.

Не порадовала Лариса и высокой скоростью. Лидеру на своём этапе по этому показателю Денизе Херрман она проиграла больше 40 секунд. Зато Екатерина Юрлова-Перхт с Ириной Старых на своих этапах были достаточно быстры. Первая показала третий ход, вторая — седьмой с отставанием всего в 11 секунд. Это вселяет оптимизм в преддверии масс-старта. Правда, Старых трижды промахнулась на стойке, но обошлась без штрафного круга. В результате Россия заняла восьмое место.

Поломка палки и рывок Логинова

После неудачи в женской эстафете болельщики надеялись, что уж в мужской отечественные биатлонисты без медалей не останутся. Впрочем, до последнего не было понятно, кто выйдет на старт. Тренерский штаб собирался дать шанс юному Кариму Халили, специально приехавшему в Италию, но в итоге первый этап побежал Евгений Гараничев, у которого регулярно возникали проблемы в эстафетах.

Также по теме Без медалей после обысков: сборная России заняла четвёртое место в мужской эстафете на ЧМ по биатлону В итальянской Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону мужчины разыграли медали в эстафете. Сборная России в составе Евгения...

Увы, у него гонка не задалась с самого начала. Уже на первых километрах опытный спортсмен сломал палку и потерял много времени. Вдобавок югорчанин допустил промах на лёжке. На стойке к нему добавились ещё два. К тому же Гараничев слишком много времени тратил на стрельбу, например на втором рубеже он задержался чуть ли не на минуту.

«На первом круге кому-то сломали палку, и когда соперник начал перестраиваться после того, как ему выдали запасную, зацепил меня и тоже сломал мне палку. Я бежал около 300 метров, пока не дали новую. Потерял очень много времени, там был подъём. Плюс обидный промах на лёжке. Перед второй стрельбой пытался доставать группу. Мне везде кричали, чтобы шёл в своём темпе. На стойке хотел быстрее отстреляться, чтобы подтянуться, но два досадных промаха меня сгубили», — заявил Евгений в эфире «Матч ТВ».

Матвей Елисеев сильно исправить ситуацию не сумел. Он неплохо работал ногами, но допустил два промаха. Никита Поршнев также не закрыл две мишени. Вдобавок молодой спортсмен показал лишь десятый ход (+51,8), а на последнем круге вовсе проиграл почти 40 секунд.

Александру Логинову исправить ситуацию было уже объективно сложно, однако он сделал всё от него зависящее. Традиционные промахи на стойке не помешали ему обойти словенца Рока Тршана и вывести сборную на четвёртую позицию. Остаётся надеяться, что в масс-старте саратовец, несмотря на обыски полицейских, завоюет свою третью награду на ЧМ. По крайней мере эстафета показала, что силы у триумфатора спринта ещё остались.

А у женщин побороться за награду вполне способна Юрлова-Перхт, которая в данном виде завоевала серебро на прошлогоднем первенстве планеты в Эстерсунде. Кроме неё, в масс-старт из россиянок никто не пробился.