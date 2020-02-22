На старт после обысков: сборная России участвует в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

В итальянской Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону мужчины разыгрывают медали в эстафете. Сборную России в гонке представляют Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. За несколько часов до старта местная полиция провела обыски в гостиничных номерах Гараничева и Логинова. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

РИА Новости

© Алексей Филиппов