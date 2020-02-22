На старт после обысков: сборная России участвует в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
В итальянской Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону мужчины разыгрывают медали в эстафете. Сборную России в гонке представляют Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. За несколько часов до старта местная полиция провела обыски в гостиничных номерах Гараничева и Логинова. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
На старт после обысков: сборная России участвует в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 22 февраля 2020

    Гараничев перемещается на 14-е место, но уступает лидерам уже 26 секунд. Хофер смог нагнать первую тройку и разбавить её.

  • Жаклен, Кристиансен и Лессер сразу же уходят в отрыв, они на три-четыре секунды опережают Хофера.

  • В целом чисто отработали все фавориты, кроме сборной Швеции. Фемлинг отправился на два штрафных круга.

  • Гараничев всё-таки использовал один дополнительный патрон. Он идёт 17-м и проигрывает 23 секунды лидерам из Франции, Норвегии и Германии.

  • Евгений опустился аж на 22-е место. Это всё-таки далековато, но если поможет справиться со стрельбой, то нестрашно. Все лидеры пока в зоне досягаемости.

  • Гараничев не спешит, идёт в своём темпе. Ему необходимо прервать свою неудачную серию из пяти эстафет со штрафными кругами.

  • Кроме Кристиансена и Жаклена, Гараничев также конкурирует на первом этапе с немцем Эриком Лессером, австрийцем Феликсом Ляйтнером, шведом Пеппе Фемлингом, итальянцем Лукасом Хофером, чехом Михалом Шлезингром и украинцем Артёмом Примой.

  • Поехали! Спортсмены из 27 стран отправились на старт!

  • Сегодня состоялась женская эстафета, которая, правда, ничего хорошего российским болельщикам не принесла. Девушки заняли восьмое место, хотя некоторое время всерьёз претендовали на медали. Их обладателями в итоге стали Норвегия, Германия и Украина.

  • В этом сезоне до медалей также дотягивались Германия, Италия и Австрия. У россиян наград не было, но зато они трижды занимали четвёртое место. Шансы на попадание в призовую тройку есть, тем более что команда на три четверти состоит из прошлогодних бронзовых призёров чемпионата мира.

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить