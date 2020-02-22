На старт после обысков: сборная России участвует в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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22 февраля 2020
Гараничев перемещается на 14-е место, но уступает лидерам уже 26 секунд. Хофер смог нагнать первую тройку и разбавить её.
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Жаклен, Кристиансен и Лессер сразу же уходят в отрыв, они на три-четыре секунды опережают Хофера.
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В целом чисто отработали все фавориты, кроме сборной Швеции. Фемлинг отправился на два штрафных круга.
First shooting in #antholz2020 and @FedFranceSki, @skiverband and @NSSF_Biathlon leave the stadium within a second. Join the competition live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/qjYeyygJ2t— IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020
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Гараничев всё-таки использовал один дополнительный патрон. Он идёт 17-м и проигрывает 23 секунды лидерам из Франции, Норвегии и Германии.
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Евгений опустился аж на 22-е место. Это всё-таки далековато, но если поможет справиться со стрельбой, то нестрашно. Все лидеры пока в зоне досягаемости.
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Гараничев не спешит, идёт в своём темпе. Ему необходимо прервать свою неудачную серию из пяти эстафет со штрафными кругами.
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Кроме Кристиансена и Жаклена, Гараничев также конкурирует на первом этапе с немцем Эриком Лессером, австрийцем Феликсом Ляйтнером, шведом Пеппе Фемлингом, итальянцем Лукасом Хофером, чехом Михалом Шлезингром и украинцем Артёмом Примой.
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Поехали! Спортсмены из 27 стран отправились на старт!
The competition has kicked off and we really hope to see an exciting battle for the win in #antholz2020. Let’s enjoy the men relay together on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/KWktopPiZO— IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020
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Сегодня состоялась женская эстафета, которая, правда, ничего хорошего российским болельщикам не принесла. Девушки заняли восьмое место, хотя некоторое время всерьёз претендовали на медали. Их обладателями в итоге стали Норвегия, Германия и Украина.
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В этом сезоне до медалей также дотягивались Германия, Италия и Австрия. У россиян наград не было, но зато они трижды занимали четвёртое место. Шансы на попадание в призовую тройку есть, тем более что команда на три четверти состоит из прошлогодних бронзовых призёров чемпионата мира.
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