Погоня за долгожданными медалями: сборная России бежит в женской эстафете на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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22 февраля 2020
У Симон и Эберг возникли проблемы, Франция и Швеция выпали из первой десятки. А ближайшими преследовательницами Юрловой-Перхт являются Виттоцци, американка Сьюзан Данкли и чешка Джессика Ислова.
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Браво! Екатерина с ходу закрыла все мишени на первой стрельбе! Она остаётся лидером гонки!
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Юрлова-Перхт решила выйти на первую позицию, у неё хорошо работают лыжи, но таким образом она лишь тащит за собой соперниц.
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Соперницами Юрловой-Перхт на первом этапе будут норвежка Сюннёве Сулемдаль, швейцарка Элиза Гаспарин, француженка Жулия Симон, шведка Эльвира Эберг, немка Каролин Хорхлер, украинка Анастасия Меркушина и итальянка Лиза Виттоцци.
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Поехали! Старт дан!
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Кроме Норвегии, Швейцарии и России, призёрами в эстафете на четырёх этапах Кубка мира успели стать шведки и француженки. Традиционно сильным Италии, Украине и Чехии финишировать в первой тройке пока не удалось.
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Большие шансы на медаль, первую в истории, будут у швейцарок. Они три раза за сезон оказывались в призовой тройке, чего многие более привычные на пьедестале почёта команды не добивались.
Team @swissskiteam has surprised everyone this season with taking three podiums in relays. Can they succeed in #antholz2020? Let’s find out live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/xQoKvllWv2— IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020
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С 2012 года золото попеременно разыгрывают Норвегия и Германия, в этот раз настала очередь немецких девушек. Однако в этом сезоне они не выиграли ни одной медали и в зачёте эстафет идут на шестом месте.
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Абсолютно непобедимой в этом сезоне была сборная Норвегии. Она выигарла все четыре гонки, и сегодня Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд будут главными фаворитами на золото.
After winning all 4 relays this season, plus taking Gold at the last WCH in #OST19, @NSSF_Biathlon girls definitely look like the main favourite today in #antholz2020. Can they continue their winning record? Let’s find out on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/2UIofAlli2— IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020
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Небольшой шанс на успех у россиянок сегодня будет. Всё-таки в этом сезоне им удалось выиграть серебро на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тогда, правда, был другой состав команды: вместо Старых бежала Кристина Резцова.
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