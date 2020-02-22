Погоня за долгожданными медалями: сборная России бежит в женской эстафете на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
В Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Соревновательную программу предпоследнего дня открывает женская эстафета. Сборную России в ней представляют Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Российские биатлонистки не выигрывали медалей в этой дисциплине с 2009 года. RT ведёт текстовую трансляцию гонки.
Погоня за долгожданными медалями: сборная России бежит в женской эстафете на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 22 февраля 2020

    У Симон и Эберг возникли проблемы, Франция и Швеция выпали из первой десятки. А ближайшими преследовательницами Юрловой-Перхт являются Виттоцци, американка Сьюзан Данкли и чешка Джессика Ислова.

  • Браво! Екатерина с ходу закрыла все мишени на первой стрельбе! Она остаётся лидером гонки! 

  • Юрлова-Перхт решила выйти на первую позицию, у неё хорошо работают лыжи, но таким образом она лишь тащит за собой соперниц.

  • Соперницами Юрловой-Перхт на первом этапе будут норвежка Сюннёве Сулемдаль, швейцарка Элиза Гаспарин, француженка Жулия Симон, шведка Эльвира Эберг, немка Каролин Хорхлер, украинка Анастасия Меркушина и итальянка Лиза Виттоцци.

  • Поехали! Старт дан!

  • Кроме Норвегии, Швейцарии и России, призёрами в эстафете на четырёх этапах Кубка мира успели стать шведки и француженки. Традиционно сильным Италии, Украине и Чехии финишировать в первой тройке пока не удалось.

  • Большие шансы на медаль, первую в истории, будут у швейцарок. Они три раза за сезон оказывались в призовой тройке, чего многие более привычные на пьедестале почёта команды не добивались.

  • С 2012 года золото попеременно разыгрывают Норвегия и Германия, в этот раз настала очередь немецких девушек. Однако в этом сезоне они не выиграли ни одной медали и в зачёте эстафет идут на шестом месте.

  • Абсолютно непобедимой в этом сезоне была сборная Норвегии. Она выигарла все четыре гонки, и сегодня Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд будут главными фаворитами на золото.

  • Небольшой шанс на успех у россиянок сегодня будет. Всё-таки в этом сезоне им удалось выиграть серебро на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тогда, правда, был другой состав команды: вместо Старых бежала Кристина Резцова.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить