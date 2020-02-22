Погоня за долгожданными медалями: сборная России бежит в женской эстафете на ЧМ по биатлону

В Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Соревновательную программу предпоследнего дня открывает женская эстафета. Сборную России в ней представляют Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Российские биатлонистки не выигрывали медалей в этой дисциплине с 2009 года. RT ведёт текстовую трансляцию гонки.

РИА Новости

© Александр Вильф