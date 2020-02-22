Гараничев рассказал, что потерял много времени в эстафете из-за сломанной палки

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Россиянин Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Гараничев рассказал, что потерял много времени в эстафете из-за сломанной палки
  • РИА Новости

«Не скажу, что стрельба прошла для меня удачно. На первом круге кому-то сломали палку, и когда он начал перестраиваться после того, как ему выдали запасную, он зацепил меня и мне тоже сломал палку. Я бежал около 300 метров, пока мне не дали новую. Потерял очень много времени, там был подъём», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

Он отметил, что допустил обидный промах при стрельбе лёжа, а затем дважды — при стрельбе стоя, в попытке подтянуться к группе лидеров.

Гараничев завершил свой этап эстафеты 14-м, с отставанием от лидера в 56,1 секунды.

Ранее сообщалось, что французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая.

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