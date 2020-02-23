«Пытаются ускорить процесс»: Логинов о возможном завершении карьеры, полицейских обысках и аккредитации тренера

Сотрудники итальянских правоохранительных органов вели себя с российскими биатлонистами Александром Логиновым и Евгением Гараничевым как с преступниками. Об этом журналистам рассказал сам чемпион мира после обысков, которые прошли в его номере рано утром 22 февраля. Он признался, что из-за постоянного давления задумывается о завершении карьеры, но отметил, что произошедшее не повлияло на его результат в эстафете, где Россия заняла четвёртое место.

«Пытаются ускорить процесс завершения карьеры»

— Как оцените то, что произошло сегодня утром?

— У меня нет оценки случившемуся. Без десяти шесть утра приходить и выдвигать какие-то голословные догадки... Проверяйте, ради бога, вплоть до колёсиков сумки, да без проблем!Но изымать компьютер и телефон в 2020 году — этого я не понимаю. Можете смотреть и проверять, но сейчас я не могу связаться ни с семьёй, ни с близкими, ни с родными.

— Вы пытались выяснить, какие были основания для этого?

— Какие тут основания? Уже известно, что это история с чужой аккредитацией, которая была у Александра Касперовича. IBU начал подозревать, что он скрывается под чужой фамилией, якобы он приезжает ко мне, после этого я бегу. Это такие голословные предположения — у меня просто слов нет.

— Правда, что вы хотели отказаться от участия в эстафете?

— Я не собирался отказываться от неё. Мне нечего стыдиться, я ничего не делал, ничего не употреблял. Даже мыслей таких не было, у меня просто презрение к этому. В 2020 году, когда обвинения идут со всех сторон, даже думать об этом противно.

— Насколько важным было присутствие Касперовича на этом чемпионате мира?

— Мы с Касперовичем очень давно общаемся, у нас хороший контакт в тренировочном процессе. Он закрывает какие-то вопросы организационные. Он помог на сборе в Риднау в подготовке. Здесь ему хотелось поддержать меня на 100% на трассе. Поэтому он взял не свою аккредитацию на гонку.

— Вы вините его в произошедшем?

— В чём его винить? Обвинения в любом случае голословные. Такую цепочку построили, будто я в 2020-м пытаюсь обманывать, а Касперович якобы ещё и прикрывает. Он живёт в соседней комнате с женой и внучкой.

— Не боитесь, что подобное будет происходить до конца карьеры?

— Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Видимо, действительно тем самым пытаются ускорить процесс завершения карьеры. Если так будет лучше для всех, значит, вскоре надо будет это как-нибудь сделать.

— Вы серьёзно?

— Я не молодею. Может, кому-то действительно будет от этого комфортно. В IBU, видимо, действительно так хотят. Мне нет никакого дела. Пусть проверяют, я никогда не скрывался, вот, без проблем, стою рядом. Пускай обыскивают, хоть живут со мной рядом каждый день. Только вот телефон — это больная тема. Я не могу ни с семьёй пообщаться, ни с кем. Мне нужно заполнить ADAMS, чтобы указать своё местоположение, а я не могу. Не могу билеты купить, всё ведь теперь с телефонами связано.

— Не сказали, когда вернут ваши вещи?

— Я не знаю. Между нами состоялся довольно тяжёлый диалог. Тем более переводчик говорил по-русски не так хорошо, как хотелось бы.

— Спортсменам из Казахстана вот три месяца личные вещи не возвращали...

— Я уже ничего не знаю.

— Вам известны подробности истории с аккредитацией Касперовича?

— Да, знаю, что у него украинская аккредитация. Само собой, это очень обидно, в любом случае будут какие-то штрафы. Я, конечно, всё это не поддерживаю, но от того, до чего в итоге дошло, я, если честно, просто в шоке.

— Сможете в таких условиях настроиться на следующую гонку?

— Пока ещё не думал о ней.

— Неприятности как-то сказались на вашем сегодняшнем выступлении?

— Что бы там ни пытались сделать, могу сказать, что на мою форму, на мои выступления, на мои результаты это никак не повлияет. Повлияет только на то, что жена у меня будет переживать ещё больше. И за меня, и за себя. Вот это меня больше всего расстраивает.

— Есть ли ещё какие-то способы связаться с ней?

— Я пока сегодня с ней не общался. Понятно, что сейчас буду просить у кого-то телефон, чтобы ей позвонить. Может быть, увижу её чуть раньше на этот раз. Понимаю, что сейчас должен быть рядом с ней.

— В IBU считают, что телеканал «Матч ТВ» ведёт российскую пропаганду. Вы с этим согласны?

— «Матч ТВ» приезжали, освещали события, но, на мой взгляд, они всё делают правильно.

Александр Логинов и Евгений Гараничев

РИА Новости

© Александр Вильф

«К нам с Гараничевым вломились без десяти шесть утра»

— Вы видели, что именно было написано в письме от IBU?

— Я знаю, что они написали письмо и направили в местную полицию. Не представляю, кто именно всю эту историю раздувает, но, наверное, это делают не просто так. К нам с Гараничевым сегодня вломились полицейские без десяти шесть утра. Я сижу в одних трусах, а полиция берет мой ствол и ствол Гараничева и зачем-то относит подальше. Нож-открывашку тоже убрали подальше. Я сначала не понял, в чём дело, а потом догадался, что, видимо, опасаются. К «преступникам» же приехали.

— Как считаете, удалось бы избежать всех этих проблем, если бы СБР просто сделал Касперовичу аккредитацию?

— Не хочу лезть в это, не моя забота. К тому же полностью письмо от IBU мне не переводили. Там и переводчика как такового не было. Знаю только то, что появились подозрения в том, что Касперович приехал с чужой аккредитацией.

— Действительно ли проблемы коснулись жены и внучки Касперовича?

— Да, во время обысков им запрещали выходить из комнаты. Девочка плакала.

— Недавно вы предложили всем желающим пожить у вас, чтобы убедиться, что вы не употребляете допинг. Кто-то откликнулся на предложение?

— Нет, никто не откликался. Но я ещё обязательно пообщаюсь со спортсменами, это моя инициатива. Я не против диалога и надеюсь, они меня поддержат.

— Председатель комиссии спортсменов IBU Клэр Иган тоже заявила, что готова пообщаться с вами, если будет нужно.

— Да, с удовольствием поговорю и с ней.