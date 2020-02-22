Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок

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Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней», — приводит слова Логинова ТАСС.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017 году. После возвращения в его адрес часто следуют выпады со стороны зарубежных спортсменов в связи с его допинговым прошлым.

Ранее сообщалось, что утром накануне эстафетной гонки на чемпионате мира в Антерсельве итальянская полиция произвела обыск в номере Логинова.

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