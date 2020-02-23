Глава СБР высказался о снятии Логинова с масс-старта на ЧМ

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал отказ Александра Логинова от участия в масс-старте на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Глава СБР высказался о снятии Логинова с масс-старта на ЧМ
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«До часу ночи были ещё в полицейском участке. Сами понимаете, какое самочувствие у Александра, когда целый день в нервотрёпке с разными камерами, участками и всем остальным. Это не добавило сил однозначно, мягко говоря», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга. Тем не менее Логинов отказался участвовать в масс-старте из-за психологической неготовности.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что полиция приезжала ночью к Логинову.

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