Глава СБР высказался о снятии Логинова с масс-старта на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал отказ Александра Логинова от участия в масс-старте на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«До часу ночи были ещё в полицейском участке. Сами понимаете, какое самочувствие у Александра, когда целый день в нервотрёпке с разными камерами, участками и всем остальным. Это не добавило сил однозначно, мягко говоря», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Утром 22 февраля в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, было выявлено, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга. Тем не менее Логинов отказался участвовать в масс-старте из-за психологической неготовности.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что полиция приезжала ночью к Логинову.