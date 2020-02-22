В посольстве сообщили первичные результаты обыска российских биатлонистов

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В посольстве России в Италии сообщили предварительные результаты обысков, проведённых в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
В посольстве сообщили первичные результаты обыска российских биатлонистов
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба дипмиссии, первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга.

Отмечается, что никаких мер по ограничению свободы россиян сотрудники итальянских правоохранительных органов предпринимать не планируют.

«В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства будет находиться с нашей командой вплоть до её отъезда из Италии», — говорится в сообщении.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России, в том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее тренер Логинова рассказал подробности обыска.

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