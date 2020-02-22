Тренер Логинова рассказал подробности обыска

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал подробности об утреннем обыске.

«Я считаю, что они вели себя нормально, без грубостей. Когда они ворвались в комнату, конечно, были более агрессивные. Естественно, они всё осмотрели, начиная с мусорного ведра в туалете, включая балкон, обувь, постели — всё. Естественно, ничего не нашли», — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».

Он отметил, что полицейские искали медицинские препараты.

«Спросили, имею ли я лекарства. Я ответил, что ничего нет, даже таблеток: ни от головной боли, ни от чего. Я никогда не пользовался никакими препаратами», — добавил специалист.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее сообщалось, что Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ.