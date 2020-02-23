Губерниев заявил, что полиция приезжала ночью к Логинову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что итальянская полиция ночью приезжала к российскому биатлонисту Александру Логинову, чтобы подписать протокол.

«До поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать, Драчёв уехал из отделения в час ночи, потом дружно — к Логинову в отель… Тут не до стартов уже, и Логинов снялся с последней гонки», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России, в том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга.

Ранее сообщалось, что Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону.