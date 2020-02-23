Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на личного тренера спортсмена Александра Касперовича, причиной отказа является психологическая неготовность Логинова.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России, в том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё выразил мнение, что обыски у Логинова связаны не только с аккредитацией Касперовича.