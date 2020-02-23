Тарьей Бё считает, что обыски Логинова связаны не только с аккредитацией Касперовича

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о ситуации с обысками у россиянина Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антерсельве.

«Не думаю, что обыск был связан с аккредитацией тренера Логинова. Тут точно кроется нечто большее, что ещё не всплыло в средствах массовой информации», — приводит слова Бё TV 2.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России, в том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Впоследствии в посольстве России в Италии сообщили, что первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, указывающих на использование допинга.

Ранее Логинов заявил, что обвинения в адрес Касперовича являются голословными.