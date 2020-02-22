Логинов: обвинения в адрес Касперовича в любом случае голословные

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Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение о подозрениях в адрес его личного тренера Александра Касперовича в нарушении антидопинговых правил.
Логинов: обвинения в адрес Касперовича в любом случае голословные
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«Это всё история с чужой аккредитацией, которая была у Касперовича. IBU начал подозревать, что он скрывается под чужой фамилией, якобы он приезжает ко мне, после этого я бегу. Это такие голословные предположения, просто слов нет», — рассказал Логинов после эстафетной гонки.

Он отметил, что даже не думал о возможном снятии с эстафеты, а также подчеркнул, что ему нечего стыдиться, поскольку он ничего запрещённого не употреблял.

«Мы с Касперовичем очень давно общаемся, у нас хороший контакт в тренировочном процессе. Он закрывает какие-то вопросы организационные. Он помог на сборе в Риднау в подготовке. Здесь ему хотелось поддержать меня на 100% на трассе. Поэтому он взял не свою аккредитацию на гонку. За что его винить? Обвинения в любом случае голословные. Такую цепочку построили, будто я в 2020 году пытаюсь обманывать, а Касперович якобы ещё и прикрывает», — добавил биатлонист.

Утром в день гонки в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее в посольстве России в Италии сообщили первичные результаты обыска российских биатлонистов.

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