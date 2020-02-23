«Почему у нас постоянно такая несогласованность?»: Гараничев об участии в эстафете, итогах ЧМ и критике Губерниева

Об участии в первом этапе мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве Евгений Гараничев узнал в последний момент. Об этом спортсмен рассказал в интервью RT. По его словам, изначально речь шла о втором этапе, а потом президент СБР Владимир Драчёв вовсе заявил, что Гараничев не примет участия в этой гонке. Также олимпийский призёр объяснил причины слабых результатов на первенстве планеты и посетовал на безосновательную критику со стороны Дмитрия Губерниева.

«Когда услышал, что Драчёв не рассматривает мою кандидатуру в качестве участника эстафеты, опешил»

— Почему вы уехали из Италии уже в воскресенье?

— За свой счёт поменял билет — решил улететь домой раньше, не оставаться в Антерсельве ещё на сутки.

— Я своими глазами видела документ, подписанный президентом СБР Владимиром Драчёвым, главным тренером команды Анатолием Хованцевым и старшим тренером мужской сборной Сергеем Белозёровым, где ваше имя фигурирует в числе участников чемпионата Европы.

— Фигурировало, если говорить точнее.

— И в какой момент оно перестало там фигурировать?

— Когда тренеры озвучили состав на эстафету, ко мне подошёл Сергей Иванович (Белозёров. — RT) и спросил, поеду ли я в Раубичи. Потом об этом же спросил Артём Истомин. Я ответил, что, разумеется, хотел бы поехать, тем более форма позволяет показать хороший результат. Но потом, видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать всё-таки не нужно. Почему — никто не объяснил. Сказали просто, что я еду домой, а потом на три оставшихся этапа Кубка мира.

— О том, что вы будете стартовать в эстафете, мне сообщил за сутки до старта ваш личный тренер. Днём того же дня появилась совершенно иная информация, которая к вечеру снова поменялась в вашу пользу. Можете объяснить, что всё-таки происходило внутри команды?

— Дело в том, что сам я во время соревнований не захожу в интернет, не читаю никакие новости, родители мне тоже обычно не звонят. Поэтому вообще был не в курсе происходящего. С опозданием узнал, что Владимир Петрович (Драчёв. — RT) дал интервью «Матч ТВ», а после него Анатолий Николаевич тоже сделал заявление, что я не бегу эстафету. Когда я услышал, что Драчёв вообще не рассматривает мою кандидатуру в качестве участника гонки, то, честно говоря, несколько опешил.

— Это оказалось настолько неожиданным?

— Ну да. Мне ведь было сказано тренерами, что я бегу второй этап, я настраивался на него. А тут вдруг шквал звонков — от родителей, сестры, знакомых. И что я им должен был говорить, если президент федерации в прямом эфире уже всё изложил? Естественно, сам полез в интернет, чтобы хоть как-то попытаться понять, что происходит. Смешно получается: как и что происходит в нашей команде, можно быстрее узнать из интернета, чем из самой команды.

— Как на все эти перипетии с перестановками реагировали тренеры мужской сборной?

— Они как раз начали меня успокаивать, мол, ничего не поменялось, нужно успокоиться и продолжать готовиться к эстафете, а не читать интернет. Так я и не собирался ничего читать вообще-то...

«Не очень понятно, почему на нас с такой критикой обрушился Губерниев»

— В какой момент первоначальная тренерская расстановка по этапам с намерением поставить вас на второй отрезок стала иной и почему?

— Это мне неизвестно. Когда было сказано продолжать готовиться, речь шла всё о том же втором этапе. А на вечернем собрании команды нам зачитали состав, где я уже стоял первым. Белозёров даже потом ко мне в комнату зашёл — извиниться, объяснить, что не по его вине произошла такая путаница. Для меня в принципе это было не слишком важно — я бегал в эстафетах и первые этапы, и вторые, и все прочие. Но сама ситуация вновь немного выбила из равновесия. Почему у нас постоянно такая несогласованность? Почему главный тренер и президент федерации говорят одно, а старший тренер, получается, вынужден постоянно кого-то отстаивать? Они что, не общаются между собой? Тем, кто находится внутри команды, это на самом деле не нравится сильнее всего.

— У вас есть объяснения, почему лично вам в Антерсельве не получилось показать тот результат, который хотелось?

— Не снимаю с себя ответственности, но думаю, что свою роль сыграл целый комплекс причин: видимо, какую-то работу мы сделали не так, как было нужно. Но даже при этом мне было не очень понятно, почему на нас с такой критикой обрушился тот же Дмитрий Губерниев. Получается ведь, что, не находясь в команде, он знает о нашей подготовке больше, чем мы сами и наши тренеры.

— О каких именно моментах идёт речь?

— В моём отношении, например, акцент был сделан почему-то на то, что у меня появился фитнес-тренер, хотя со своим специалистом по силовой подготовке Сергеем Ворониным я сотрудничаю уже давно, и эта работа ведётся только в летний период, начиная с апреля и до середины — максимум до конца июня. Об этом знают все тренеры сборной команды. Воронин по профессии медик, имеет высшее образование, то есть не просто человек с улицы, а досконально знает то, чем занимается. Поэтому мы и работаем вместе уже на протяжении трёх лет. Но всех собак почему-то вдруг начали вешать именно на Сергея. Я понимаю, что у журналистов своя работа, но чего люди хотят такими вещами добиться? Неужели от этого нагнетания обстановки кому-то станет лучше?