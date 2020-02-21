Хованцев высказался о включении Гараничева в состав сборной России на эстафету на ЧМ
- РИА Новости
«Почему Евгения заявили на гонку? Моё мнение — это моё мнение. Это было решение тренерского штаба, они сказали Евгению завтра стартовать. Я думаю, что это лучше не выносить до окончания эстафеты. У меня просто было своё мнение», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
Эстафетная гонка пройдёт 22 февраля.
Ранее сообщалось, что Губерниев усомнился в целесообразности включения биатлониста Гараничева в состав эстафеты.