Хованцев высказался о включении Гараничева в состав сборной России на эстафету на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал включение Евгения Гараничева в состав национальной команды на эстафетную гонку 4 × 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Почему Евгения заявили на гонку? Моё мнение — это моё мнение. Это было решение тренерского штаба, они сказали Евгению завтра стартовать. Я думаю, что это лучше не выносить до окончания эстафеты. У меня просто было своё мнение», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Эстафетная гонка пройдёт 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Губерниев усомнился в целесообразности включения биатлониста Гараничева в состав эстафеты.